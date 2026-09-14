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Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие
Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП с участием трех иномарок на автодороге "Бахчисарай – Ялта", сообщает в понедельник пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T18:32
2026-09-14T18:32
новости крыма
бахчисарай
ялта
мвд по республике крым
происшествия
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в ДТП с участием трех иномарок на автодороге "Бахчисарай – Ялта", сообщает в понедельник пресс-служба МВД по Крыму.По данным правоохранителей, ДТП произошло 14 сентября около 10:50. 44-летний водитель Volkswagen Polo по выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Škoda Octavia под управлением водителя 1963 года рождения. В результате удара Škoda съехала с проезжей части в врезалась сначала в металлическое барьерное ограждение, в затем в попутный Volkswagen Jetta.Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человекЧисло погибших в страшной массовой аварии под Архангельском вырослоВыезд на встречку и пожар: на Кубани в ДТП пострадал ребенок
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, бахчисарай, ялта, мвд по республике крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие

В тройном ДТП на трассе в Крыму пострадали три человека

18:32 14.09.2026
 
© МВД по Республике КрымДТП в Крыму
ДТП в Крыму
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в ДТП с участием трех иномарок на автодороге "Бахчисарай – Ялта", сообщает в понедельник пресс-служба МВД по Крыму.
По данным правоохранителей, ДТП произошло 14 сентября около 10:50. 44-летний водитель Volkswagen Polo по выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Škoda Octavia под управлением водителя 1963 года рождения. В результате удара Škoda съехала с проезжей части в врезалась сначала в металлическое барьерное ограждение, в затем в попутный Volkswagen Jetta.
"В результате дорожно-транспортного происшествия, три человека получили травмы различной степени тяжести: водитель автомобиля Volkswagen Polo, а также водитель и пассажир автомобиля Škoda Octavia", – сообщили в полиции.
Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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