https://crimea.ria.ru/20260914/troynoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-krymu--est-postradavshie-1159374723.html
Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие
Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие
Три человека пострадали в ДТП с участием трех иномарок на автодороге "Бахчисарай – Ялта", сообщает в понедельник пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T18:32
2026-09-14T18:32
2026-09-14T18:32
новости крыма
бахчисарай
ялта
мвд по республике крым
происшествия
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159374872_0:120:765:550_1920x0_80_0_0_5161161a3a6bc9af4f2c3ca3fbcff7e8.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в ДТП с участием трех иномарок на автодороге "Бахчисарай – Ялта", сообщает в понедельник пресс-служба МВД по Крыму.По данным правоохранителей, ДТП произошло 14 сентября около 10:50. 44-летний водитель Volkswagen Polo по выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Škoda Octavia под управлением водителя 1963 года рождения. В результате удара Škoda съехала с проезжей части в врезалась сначала в металлическое барьерное ограждение, в затем в попутный Volkswagen Jetta.Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человекЧисло погибших в страшной массовой аварии под Архангельском вырослоВыезд на встречку и пожар: на Кубани в ДТП пострадал ребенок
бахчисарай
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159374872_0:27:765:601_1920x0_80_0_0_12735f23ad40688ecf8bad1a9778e63b.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, бахчисарай, ялта, мвд по республике крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие
В тройном ДТП на трассе в Крыму пострадали три человека