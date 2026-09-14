https://crimea.ria.ru/20260914/trekhstoronnie-peregovory-po-ukraine-vozmozhny-v-oktyabre--uslovie-1159352064.html

Трехсторонние переговоры по Украине возможны в октябре – условие

Трехсторонние переговоры по Украине возможны в октябре – условие - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Трехсторонние переговоры по Украине возможны в октябре – условие

Трехсторонние переговоры Россия – США – Украина по вопросу завершения украинского конфликта возможны при выполнении ряда условий. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T19:10

2026-09-14T19:10

2026-09-14T19:10

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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры Россия – США – Украина по вопросу завершения украинского конфликта возможны при выполнении ряда условий. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что в Кремле не исключают возможности возобновления переговоров Россия – США – Украина в октябре.Шаповалов подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры, то есть за диалог, и не высказывалась против него даже после начала специальной военной операции."И обращение нашего президента к лидерам стран постоянных членов Совбеза ООН, которое было в 2021 году, о том, что нужно вести переговоры о глобальной безопасности, остается в силе", – заметил эксперт.Что касается нынешнего положения дел, то действительно можно утверждать, что переговорный процесс активизировался, добавил он. По нарастающей в направлении возможности скорейшего заключения мира события пошли одно за одним начиная с визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву и заканчивая телефонным разговором президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам приезда в Россию и Украину американской делегации, а причина всему этому одна, считает эксперт.Нуждаются в них и США, не случайно буквально вчера прозвучало заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что это Зеленский виноват в топливном кризисе в Америке, добавил он."Фактически президент Соединенных Штатов открытым текстом сказал, наконец, правду. Что то, что существует в рамках военных действий, начинает вредить даже Соединенным Штатам в значительной степени, хотя они в большей степени дистанцированы (от конфликта на Украине – ред.), чем Европа", – добавил политолог.Однако Запад рассматривает необходимость в переговорах как передышку для восстановления сил. Для Соединенных Штатов это вообще особенная история, учитывая предвыборную кампанию Трампа и его "лихорадочное желание форсировать процесс" до ноября".Ну, а у России в данном случае нет необходимости идти на скороспешные переговоры без учета ее интересов и с неясными перспективами, подчеркнул эксперт.Тем не менее, возможность трехсторонней встречи, о которой накануне говорилось в Кремле, безусловно, существует, но вряд ли будет реализована, считает политолог.Переговоры по Украине могут пройти в октябре – Кремль "Встреча должна иметь смысл. А иметь смысл она может только, если будет продуктивной. То есть, если наши противники придут с предложениями, основанными на реальном положении дел на линии боевого соприкосновения, а не демагогическими", – указал Шаповалов.Пока же этого нет. И одновременно глава киевского режима Владимир Зеленский как бывший актер продолжает уповать на то, что сможет продать спонсорам Киева свои кривляния и фиглярства, заявляя, в частности, о возможности встречи с лидером РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами в декабре, хотя ясно, что это невозможно, добавил эксперт.В этой связи эксперт считает, что реальный процесс движения вперед на переговорном треке все еще требует основательных усилий. И пока со стороны Украины не видно готовности принять тот вариант, который рассматривали Россия и США в Москве, говорить о возможности трехсторонних переговоров и заключении мира преждевременно."Но если позиция киевского режима будет скорректирована, то, конечно, Россия будет готова участвовать в этих переговорах. Мы об этом уже объявили", – заключил эксперт.Ранее мнение о том, произойдет ли прорыва в переговорах по Украине высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда возможен старт мирных переговоров по Украине – мнение США должны прекратить оказывать любую помощь Киеву – Ушаков Возможна ли реальная война России с Европой – прогноз

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переговоры, политика, новости, мнения, владимир шаповалов, украина, россия, сша