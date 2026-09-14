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Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге
Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге
В Невском районе Санкт-Петербурга в квартире дома обнаружены тела двух семилетних детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T14:08
2026-09-14T14:08
2026-09-14T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Невском районе Санкт-Петербурга в квартире дома обнаружены тела двух семилетних детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу в своем канале МАКС.По факту смерти детей возбуждено уголовное дело. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-БалкарииУбил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 летБолее 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья
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РИА Новости Крым
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санкт-петербург, россия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, происшествия
Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге
В квартире в Санкт-Петербурге обнаружены тела двух семилетних детей