https://crimea.ria.ru/20260914/tela-dvukh-detey-nashli-v-kvartire-v-peterburge-1159357889.html

Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге

Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга в квартире дома обнаружены тела двух семилетних детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T14:08

2026-09-14T14:08

2026-09-14T14:08

санкт-петербург

россия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дети

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Невском районе Санкт-Петербурга в квартире дома обнаружены тела двух семилетних детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу в своем канале МАКС.По факту смерти детей возбуждено уголовное дело. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-БалкарииУбил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 летБолее 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, россия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, происшествия