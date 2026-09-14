Рейтинг@Mail.ru
Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260914/tela-dvukh-detey-nashli-v-kvartire-v-peterburge-1159357889.html
Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге
Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге
В Невском районе Санкт-Петербурга в квартире дома обнаружены тела двух семилетних детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T14:08
2026-09-14T14:08
санкт-петербург
россия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дети
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_f7e941c873d82ea21d7af2e830f56364.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Невском районе Санкт-Петербурга в квартире дома обнаружены тела двух семилетних детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу в своем канале МАКС.По факту смерти детей возбуждено уголовное дело. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-БалкарииУбил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 летБолее 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья
санкт-петербург
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/18/1119834448_167:0:1874:1280_1920x0_80_0_0_2439eaf127a331918132cc9d92863f7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, россия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), дети, происшествия
Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге

В квартире в Санкт-Петербурге обнаружены тела двух семилетних детей

14:08 14.09.2026
 
Место преступления
Место преступления
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Невском районе Санкт-Петербурга в квартире дома обнаружены тела двух семилетних детей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу в своем канале МАКС.
"Утром 14 сентября в квартире дома по проспекту Обуховской Обороны обнаружены тела двух малолетних детей без признаков насильственной смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
По факту смерти детей возбуждено уголовное дело. На месте происшествия проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, в том числе для установления точной причины смерти детей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тело 17-го альпиниста нашли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии
Убил жену из ревности и сбросил тело в камыши: крымчанин осужден на 13 лет
Более 90 ножевых ранений: крымчанин зарезал друга во время застолья
 
Санкт-ПетербургРоссияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)детиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде
16:44Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями
16:28Около 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ
16:18Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе
16:14Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости от Лондона
16:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз
16:00Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ
15:51Ситуация стабилизируется: как благоустраивают Север Крыма
15:39ЕС не смог договориться о продлении санкций против России
15:29ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю
15:09В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах
14:59Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд России
14:42В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человек
14:31В Севастополе обломки дрона повредили крышу и окна пассажирского автобуса
14:28В Харьковской области ВС РФ сжимают кольцо окружения противника
14:21Два человека погибли при пожаре в Кировском районе Крыма
14:08Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге
14:00В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
13:56Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
13:53Воспитанники атакованного ВСУ детсада в Севастополе находятся в безопасности
Лента новостейМолния