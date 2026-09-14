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США добавили ВТБ в список антииранских санкций - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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США добавили ВТБ в список антииранских санкций
США добавили ВТБ в список антииранских санкций - РИА Новости Крым, 14.09.2026
США добавили ВТБ в список антииранских санкций
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внес российский банк ВТБ в свой список антииранских санкций. Об этом в понедельник заявили в... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T21:55
2026-09-14T22:19
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втб
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внес российский банк ВТБ в свой список антииранских санкций. Об этом в понедельник заявили в профильном американском министерстве.ВТБ находится под блокирующими санкциями США в рамках ограничений против России с 2014 года. Таким образом, речь идет не о первоначальном введении санкций против банка, а о добавлении к его санкционному досье нового основания, связанного с Ираном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия оказывает помощь Ирану в сложной ситуации – ПутинЕС не смог договориться о продлении санкций против РоссииСША ввели антииранские санкции против более чем 60 организаций и судов
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новости, сша, втб, иран, санкции
США добавили ВТБ в список антииранских санкций

США внесли ВТБ в санкционную программу по Ирану

21:55 14.09.2026 (обновлено: 22:19 14.09.2026)
 
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Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внес российский банк ВТБ в свой список антииранских санкций. Об этом в понедельник заявили в профильном американском министерстве.
"В список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) внесены следующие изменения: банк ВТБ. Публичное акционерное общество", – сказано на сайте американского Минфина.
ВТБ находится под блокирующими санкциями США в рамках ограничений против России с 2014 года. Таким образом, речь идет не о первоначальном введении санкций против банка, а о добавлении к его санкционному досье нового основания, связанного с Ираном.
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