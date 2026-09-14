https://crimea.ria.ru/20260914/spasti-azovskoe-more-uchenye-iz-kryma-provedut-kompleksnye-issledovaniya-1159343487.html

Спасти Азовское море: ученые из Крыма проведут комплексные исследования

Спасти Азовское море: ученые из Крыма проведут комплексные исследования - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Спасти Азовское море: ученые из Крыма проведут комплексные исследования

Ученые из Севастополя впервые проведут комплексные исследования лиманов и заливов на севере Азовского моря, в прибрежье исторических территорий России. Об этом... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T06:58

2026-09-14T06:58

2026-09-14T06:58

азовское море

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сасык-сиваш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Ученые из Севастополя впервые проведут комплексные исследования лиманов и заливов на севере Азовского моря, в прибрежье исторических территорий России. Об этом РИА Новости Крым на полях IV Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" рассказала руководитель отдела радиационной и химической биологии, ведущий научный сотрудник ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Наталья Мирзоева."Южный вектор национальной безопасности в условиях геополитических и климатических вызовов". Так называется крупный проект, в рамках которого севастопольские ученые в числе сотен российских коллег из ведущих научных учреждений страны на протяжении трех лет, с 2024 по 2026 год включительно, исследовали экологию Азовского моря.Не менее 30 специалистов ИнБЮМ под эгидой Южного научного центра РАН работали в совместных морских и собственных сухопутных экспедициях, отбирали пробы в южной, восточной и центральной части моря, в Таганрогском заливе, в районе Керченского пролива и залива Сиваш.В частности, проводились радиохемоэкологические исследования, по результатам которых была получена картина распределения различных загрязняющих веществ, таких как радионуклиды и хлорорганические соединения, нефть, нефтепродукты и тяжелые металлы, включая ртуть, рассказала Мирзоева.Полный отчет о проделанной работе готовят к ноябрю. Но уже сегодня ясно, что экологию этого богатого биологическими ресурсами – рыбой, ракообразными, моллюсками, водорослями – морского водоема необходимо спасать.А значит, требуются дальнейшие исследования экологического состояния экосистем Азовского – теперь уже внутреннего – моря России, в его северной части. То есть у побережья исторических регионов РФ: Херсонской и Запорожской областей и ДНР.Необходимость в комплексных исследованиях здесь связана прежде всего с вызовами современности, в числе которых осушение водоема-охладителя Чернобыльской АЭС, изменения в работе Северо-Крымского канала и проведение СВО, объясняет ученый.Как и прежде, главная цель ученых – определить уровни концентрации и источники поступления в северные районы моря загрязняющих веществ, в том числе искусственных чернобыльских радионуклидов, органических загрязнителей и тяжелых металлов.Кроме того, в числе новых задач – исследовать полициклические ароматические углеводороды в компонентах экосистемы Азовского моря, сказала спикер.Заявка на продолжение проекта, который позволит провести очередной этап масштабных исследований в Азовском море, уже подана, и если инициативу поддержат, то уже в следующем, 2027 году пройдут две экспедиции на исторические территории России.По итогам всей работы ученые смогут оценить риски и дать рекомендации принимающим решение структурам, чтобы изменить ситуацию в Азовском море к лучшему.В Севастополе с 7 по 13 сентября работала IV Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", посвященная 155-летию Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН – Севастопольской биологической станции, первой в России. В мероприятиях очно и онлайн приняли участие около 200 ученых из РФ и зарубежья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Крыма готовы помочь спасти озера и реки АфрикиДНК будущего: в Крыму изучают ведущие российские генетические технологииВ интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законов

азовское море

таганрог

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, экология, инбюм, ран, таганрог, керченский пролив, сасык-сиваш, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр)