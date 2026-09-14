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Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости от Лондона
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости от Лондона - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости от Лондона
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подпишут декларацию с требованием к Лондону о предоставлении права на проведение референдумов по вопросу независимости. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T16:14
2026-09-14T16:14
2026-09-14T16:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подпишут декларацию с требованием к Лондону о предоставлении права на проведение референдумов по вопросу независимости. Об этом сказано в совместном пресс-релизе первых министров регионов.Отмечается, что соответствующая декларация будет подписана в понедельник на встрече представителей исторически кельтских регионов в столице Уэльса Кардиффе.Также в документе отмечается намерение лидеров регионов обсудить укрепление сотрудничества и способствовать "конституционным изменениям", что подразумевает либо большую автономию, либо независимость. Участники встречи также обсудят партнерство в сферах экономики, энергетики и международного сотрудничества, в том числе с европейскими соседями.Великобритания может потерять как свой монархический строй, так и территорию Шотландии, прогнозировал ранее член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Преемник Стармера: в Британии определились с лидером партии лейбористовБритания расширила санкции против России"Большая игра": Британия противостоит России еще со времен Ивана Грозного – политолог
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великобритания, политика, в мире, новости, ирландия
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости от Лондона
Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии требуют независимости от Лондона