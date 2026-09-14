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Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта

Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта

Российские войска освободили три населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T12:44

2026-09-14T12:44

2026-09-14T12:45

новости сво

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харьковская область

запорожская область

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили три населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сжимают в кольцо и берут в плен боевиков: что происходит на фронтах СВОВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской областиВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР

харьковская область

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы россии