Рейтинг@Mail.ru
Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260914/rossiyskie-voyska-idut-vpered-osvobozhdeny-esche-tri-naselennykh-punkta--1159352784.html
Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта
Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта
Российские войска освободили три населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T12:44
2026-09-14T12:45
новости сво
министерство обороны рф
харьковская область
запорожская область
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0a/1158369214_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15a2e9051ac8fc2b3c8b135ede39136c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили три населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сжимают в кольцо и берут в плен боевиков: что происходит на фронтах СВОВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской областиВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР
харьковская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0a/1158369214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec3106055d12b22ddd78749cc20088c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы россии
Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта

Российские войска освободили три населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях

12:44 14.09.2026 (обновлено: 12:45 14.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТактическая подготовка Псковского соединения ВДВ группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Тактическая подготовка Псковского соединения ВДВ группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили три населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Шевченково и Широкое Харьковской области. Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Новоандреевка Запорожской области", - говорится в сообщении.
Накануне подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сжимают в кольцо и берут в плен боевиков: что происходит на фронтах СВО
ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
ВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР
 
Новости СВОМинистерство обороны РФХарьковская областьЗапорожская областьВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов
13:15В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей
13:12В России создается сеть университетских кампусов мирового уровня
12:54В Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы
12:52В Черном море разбит безэкипажный катер ВСУ
12:44Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта
12:29В Севастополе воздушная тревога
12:17Крымский мост сейчас: со стороны Керчи выросла очередь
12:03На выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублей
11:52В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке
11:24Автобус с 16 пассажирами врезался в ТЦ в Симферополе - что известно
11:04В Севастополе громко - что происходит
10:51Внештатная ситуация: 19 сел Сакского района остались без газа
10:44Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человека
10:32Завершается прием заявлений о голосовании по месту нахождения
10:19Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России 5:57
10:08На борту самолета Красноярск – Новый Уренгой родился ребенок
09:55Генпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУ
09:40Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоны
09:28Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей
Лента новостейМолния