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Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта
Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта
Российские войска освободили три населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T12:44
2026-09-14T12:44
2026-09-14T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Российские войска освободили три населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили Зоревку в Запорожской области и Новогришино в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сжимают в кольцо и берут в плен боевиков: что происходит на фронтах СВОВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской областиВС России освободили населенный пункт Веселое в ДНР
харьковская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, харьковская область, запорожская область, вооруженные силы россии
Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта
Российские войска освободили три населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях
12:44 14.09.2026 (обновлено: 12:45 14.09.2026)