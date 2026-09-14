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Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона
Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона
Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона и... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона и скорректировали по ним удары российской авиации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, полученные разведывательные данные были оперативно переданы на пункт управления для уничтожения выявленных целей. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков нанесли точные удары по вскрытым военным объектам в пригороде Херсона с применением фугасных авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.В Минобороны РФ отметили, что в результате авиационных ударов противник понес значительные потери среди личного состава. Также уничтожены склады с боеприпасами, продовольствием и наземные станции управления для беспилотников украинских формирований, выведена из строя боевая бронированная техника.Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский дрон-ждун в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло в зоне боев за суткиБойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста
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россия, новости сво, министерство обороны рф, днепр, видео, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", видео
Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона
Российские операторы дронов вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона и скорректировали по ним удары российской авиации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате профессиональной работы операторов разведывательных беспилотников общевойскового соединения были вскрыты и подтверждены координаты военных объектов одного из соединений ВСУ, включая пункты временной дислокации его личного состава, скопление живой силы и техники, а также склады боеприпасов и материальных средств противника", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, полученные разведывательные данные были оперативно переданы на пункт управления для уничтожения выявленных целей. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков нанесли точные удары по вскрытым военным объектам в пригороде Херсона с применением фугасных авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.
В Минобороны РФ отметили, что в результате авиационных ударов противник понес значительные потери среди личного состава. Также уничтожены склады с боеприпасами, продовольствием и наземные станции управления для беспилотников украинских формирований, выведена из строя боевая бронированная техника.
Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский дрон-ждун
в Запорожской области.
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