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Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона

Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона

Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона и... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T21:39

2026-09-14T21:39

2026-09-14T21:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона и скорректировали по ним удары российской авиации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, полученные разведывательные данные были оперативно переданы на пункт управления для уничтожения выявленных целей. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков нанесли точные удары по вскрытым военным объектам в пригороде Херсона с применением фугасных авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.В Минобороны РФ отметили, что в результате авиационных ударов противник понес значительные потери среди личного состава. Также уничтожены склады с боеприпасами, продовольствием и наземные станции управления для беспилотников украинских формирований, выведена из строя боевая бронированная техника.Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский дрон-ждун в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло в зоне боев за суткиБойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, днепр, видео, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", видео