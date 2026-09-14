Рейтинг@Mail.ru
Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260914/rossiyskie-operatory-dronov-vskryli-obekty-vsu-v-prigorode-khersona-1159347344.html
Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона
Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона
Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона и... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T21:39
2026-09-14T21:39
россия
новости сво
министерство обороны рф
днепр
видео
вооруженные силы россии
группировка войск "днепр"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159350253_1:0:1187:667_1920x0_80_0_0_e5eb4ddc1c15753820c09348e0bc8c58.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона и скорректировали по ним удары российской авиации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, полученные разведывательные данные были оперативно переданы на пункт управления для уничтожения выявленных целей. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков нанесли точные удары по вскрытым военным объектам в пригороде Херсона с применением фугасных авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.В Минобороны РФ отметили, что в результате авиационных ударов противник понес значительные потери среди личного состава. Также уничтожены склады с боеприпасами, продовольствием и наземные станции управления для беспилотников украинских формирований, выведена из строя боевая бронированная техника.Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский дрон-ждун в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло в зоне боев за суткиБойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста
россия
днепр
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159350253_149:0:1038:667_1920x0_80_0_0_dd0669ca96a280882e89d55da62ffc66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости сво, министерство обороны рф, днепр, видео, вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", видео
Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона

Российские операторы дронов вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона

21:39 14.09.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Подразделения войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона и скорректировали по ним удары российской авиации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В результате профессиональной работы операторов разведывательных беспилотников общевойскового соединения были вскрыты и подтверждены координаты военных объектов одного из соединений ВСУ, включая пункты временной дислокации его личного состава, скопление живой силы и техники, а также склады боеприпасов и материальных средств противника", - говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, полученные разведывательные данные были оперативно переданы на пункт управления для уничтожения выявленных целей. Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков нанесли точные удары по вскрытым военным объектам в пригороде Херсона с применением фугасных авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.
В Минобороны РФ отметили, что в результате авиационных ударов противник понес значительные потери среди личного состава. Также уничтожены склады с боеприпасами, продовольствием и наземные станции управления для беспилотников украинских формирований, выведена из строя боевая бронированная техника.
Ранее сообщалось, что мобильные огневые группы добровольцев отряда "БАРС-11" группировки войск "Днепр" уничтожили вражеский дрон-ждун в Запорожской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
Бойцы ВДВ ежедневно уничтожают десятки вражеских тяжелых дронов R-18
Ростех отправил в армию очередные партии Т-90М и Т-72Б3М ко Дню танкиста
 
РоссияНовости СВОМинистерство обороны РФДнепрВидеоВооруженные силы РоссииГруппировка войск "Днепр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30ДТП с автобусом в Симферополе и атака ВСУ на Севастополь: главное за день
22:08Почему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнение
21:55США добавили ВТБ в список антииранских санкций
21:39Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона
21:23Мощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в России
21:14Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:10На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт
20:55Где в Севастополе будет топливо 15 сентября
20:40173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России
20:32Какие населенных пункты Крыма останутся без газа на этой неделе
20:30Воздушная тревога объявлена в Севастополе – всем в укрытия
20:11Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений
19:55Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работы
19:37В Крыму за неделю потушили 113 пожаров
19:22Выборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участках
19:10Трехсторонние переговоры по Украине возможны в октябре – условие
18:55Власти Севастополя добавили почти 24 миллиона на выплаты после атак ВСУ
18:32Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие
18:20В села Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения
18:19ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам
Лента новостейМолния