https://crimea.ria.ru/20260914/rossiyskie-neftezavody-narastili-vypusk-topliva-1159374216.html

Российские нефтезаводы нарастили выпуск топлива

Российские нефтезаводы нарастили выпуск топлива - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Российские нефтезаводы нарастили выпуск топлива

Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T18:10

2026-09-14T18:10

2026-09-14T18:10

александр новак

нпз

топливо

транспорт

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер России Александр Новак.Уточняется также, что все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты в соответствии с установленными сроками и без перебоев. ФАС возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства в сфере торговли топливом, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции."Продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои", – также отмечено в сообщении.Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива, более четко формировать оценку складывающегося баланса производства и потребления нефтепродуктов во всех субъектах страны, своевременно предлагать конкретные механизмы решения возникающих вопросов, обеспечить более глубокий и детальный региональный анализ состояния заправочной инфраструктуры. Кроме того, поручено усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение Новак дал ранее профильным ведомствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакБензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневноКогда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, нпз, топливо, транспорт, новости