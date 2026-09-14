https://crimea.ria.ru/20260914/rossiyskie-neftezavody-narastili-vypusk-topliva-1159374216.html
Российские нефтезаводы нарастили выпуск топлива
Российские нефтезаводы нарастили выпуск топлива - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Российские нефтезаводы нарастили выпуск топлива
Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T18:10
2026-09-14T18:10
2026-09-14T18:10
александр новак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер России Александр Новак.Уточняется также, что все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты в соответствии с установленными сроками и без перебоев. ФАС возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства в сфере торговли топливом, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции."Продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои", – также отмечено в сообщении.Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива, более четко формировать оценку складывающегося баланса производства и потребления нефтепродуктов во всех субъектах страны, своевременно предлагать конкретные механизмы решения возникающих вопросов, обеспечить более глубокий и детальный региональный анализ состояния заправочной инфраструктуры. Кроме того, поручено усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение Новак дал ранее профильным ведомствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакБензин по цене до 100 рублей за литр будут продавать в Крыму ежедневноКогда снизятся цены на бензин в Крыму – ответ властей
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александр новак, нпз, топливо, транспорт, новости
Российские нефтезаводы нарастили выпуск топлива
Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива – Кабмин
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер России Александр Новак.
"На ряде НПЗ уже введены в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов. Продолжается проработка и внедрение соглашений между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны, и Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой – с другой, направленных на поддержание приемлемого уровня цен", – сказано в сообщении.
Уточняется также, что все необходимые объемы нефтепродуктов в рамках северного завоза поставляются в субъекты в соответствии с установленными сроками и без перебоев. ФАС возбуждено 55 дел о нарушении антимонопольного законодательства в сфере торговли топливом, выдано 83 предупреждения, из которых 51 исполнено. Отмечено, что вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции.
"Продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои", – также отмечено в сообщении.
Александр Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива, более четко формировать оценку складывающегося баланса производства и потребления нефтепродуктов во всех субъектах страны, своевременно предлагать конкретные механизмы решения возникающих вопросов, обеспечить более глубокий и детальный региональный анализ состояния заправочной инфраструктуры. Кроме того, поручено усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка.
В России создадут информационную систему мониторинга
ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение Новак дал ранее профильным ведомствам.
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