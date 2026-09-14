https://crimea.ria.ru/20260914/rekonstruktsiya-ochistnykh-sooruzheniy-v-gurzufe--kak-idut-raboty-1159350054.html

Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работы

Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работы - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работы

В Гурзуфе продолжается реконструкция очистных сооружений. Работы ведутся в соответствии с графиком, рассказали в министерстве строительства и архитектуры Крыма... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T19:55

2026-09-14T19:55

2026-09-14T19:55

очистные сооружения

гурзуф

ялта

жкх крыма и севастополя

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Гурзуфе продолжается реконструкция очистных сооружений. Работы ведутся в соответствии с графиком, рассказали в министерстве строительства и архитектуры Крыма в своем канале в МАКС.По данным министерства, на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 22%. Подрядчик завершил демонтаж старого оборудования, ведется бетонирование фундаментов и возведение основных зданий."Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – важнейший экологический проект для всего Южного берега Крыма… Наша задача – обеспечить высокое качество работ, чтобы в установленные сроки ввести в эксплуатацию современный и эффективный комплекс", – отметил первый заместитель министра строительства Крыма Александр Резников.Ранее сообщалось, что в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" было запланировано строительство и реконструкция 24 канализационных очистных сооружений Крыма. В 2028 году начнут работу шесть очистных сооружений в Гурзуфе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Кацивели и Отрадном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт водоводов Феодосии завершат досрочно – что еще делают в ЧС в КрымуКак продвигается реконструкция канализационной станции в АлуштеЖКХ в Крыму и Севастополе: как обновляют сети

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