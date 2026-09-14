Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работы
Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе выполнена на 22%
© Минстрой КрымаРеконструкция очистных сооружений в Гурзуфе
© Минстрой Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Гурзуфе продолжается реконструкция очистных сооружений. Работы ведутся в соответствии с графиком, рассказали в министерстве строительства и архитектуры Крыма в своем канале в МАКС.
"В Гурзуфе продолжается масштабная реконструкция канализационных очистных сооружений. После завершения работ производительность комплекса составит 9 тысяч кубических метров в сутки", – говорится в сообщении.
По данным министерства, на сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 22%. Подрядчик завершил демонтаж старого оборудования, ведется бетонирование фундаментов и возведение основных зданий.
© Минстрой КрымаРеконструкция очистных сооружений в Гурзуфе
© Минстрой Крыма
Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе
"Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – важнейший экологический проект для всего Южного берега Крыма… Наша задача – обеспечить высокое качество работ, чтобы в установленные сроки ввести в эксплуатацию современный и эффективный комплекс", – отметил первый заместитель министра строительства Крыма Александр Резников.
© Минстрой КрымаРеконструкция очистных сооружений в Гурзуфе
© Минстрой Крыма
Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе
Ранее сообщалось, что в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" было запланировано строительство и реконструкция 24 канализационных очистных сооружений Крыма. В 2028 году начнут работу шесть очистных сооружений в Гурзуфе, Алуште, Евпатории, Феодосии, Кацивели и Отрадном.
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