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Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛА
Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛА
Ребенок и четверо взрослых пострадали при отражении атаки украинских беспилотников в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T08:37
2026-09-14T08:37
сочи
происшествия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ребенок и четверо взрослых пострадали при отражении атаки украинских беспилотников в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Отмечается, что при атаке вражеских дронов на город были повреждены три частных дома."Также фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля, во дворе частного дома. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", – уточнили в оперштабе.Накануне вечером сообщалось, что в ходе отражения атаки беспилотников на Севастополь ранены мирные люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионамиВыросло число пострадавших при атаке ВСУ на ТатарстанМОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской области
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РИА Новости Крым
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сочи, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край
Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛА

В Сочи ребенок и четверо взрослых пострадали при отражении атаки БПЛА

08:37 14.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ребенок и четверо взрослых пострадали при отражении атаки украинских беспилотников в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Одного взрослого госпитализировали, остальным оказали всю необходимую медицинскую помощь амбулаторно", – сказано в сообщении.
Отмечается, что при атаке вражеских дронов на город были повреждены три частных дома.
"Также фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля, во дворе частного дома. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", – уточнили в оперштабе.
Накануне вечером сообщалось, что в ходе отражения атаки беспилотников на Севастополь ранены мирные люди.
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СочиПроисшествияАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Краснодарский край
 
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