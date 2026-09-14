https://crimea.ria.ru/20260914/rebenok-i-chetvero-vzroslykh-postradali-v-sochi-pri-otrazhenii-ataki-bpla--1159346515.html

Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛА

Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛА

Ребенок и четверо взрослых пострадали при отражении атаки украинских беспилотников в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T08:37

2026-09-14T08:37

2026-09-14T08:37

сочи

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Ребенок и четверо взрослых пострадали при отражении атаки украинских беспилотников в Сочи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Отмечается, что при атаке вражеских дронов на город были повреждены три частных дома."Также фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам, в том числе в районе нежилого здания, тоннеля, во дворе частного дома. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", – уточнили в оперштабе.Накануне вечером сообщалось, что в ходе отражения атаки беспилотников на Севастополь ранены мирные люди.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионамиВыросло число пострадавших при атаке ВСУ на ТатарстанМОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской области

сочи

краснодарский край

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), краснодарский край