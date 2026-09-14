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Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений
Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений
Оборонительная башня Корниловского бастиона, расположенная на территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе, будет закрыта для посещения с 1 РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T20:11
2026-09-14T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Оборонительная башня Корниловского бастиона, расположенная на территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе, будет закрыта для посещения с 1 октября 2026 года. Об этом сообщается на официальном канале Музея обороны Севастополя в МАКС.Отмечается, что после ливней увеличилось количество протечек кровли, появились новые места протечек стен. Дождевая вода попадает на музейные витрины, розетки и проводку, датчики системы охранной сигнализации.До 1 октября ежедневно все желающие могут посетить действующую экспозицию внутри Оборонительной башни. Вниманию посетителей представлено более 400 экспонатов, которые рассказывают о значении Малахова кургана в обороне Севастополя 1854-1855 годов и героизме его защитников.10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, музеи крыма, малахов курган в севастополе
Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений

Оборонительную башню на территории Малахова кургана в Севастополе закроют для посещений

20:11 14.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Малахов курган" в Севастополе
Мемориальный комплекс Малахов курган в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Оборонительная башня Корниловского бастиона, расположенная на территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе, будет закрыта для посещения с 1 октября 2026 года. Об этом сообщается на официальном канале Музея обороны Севастополя в МАКС.

"С 1 октября 2026 года по результатам обследования технического состояния объекта культурного наследия Оборонительная башня будет закрыта для посещения. В дальнейшем эксплуатация здания из-за его технического состояния становится небезопасной для посетителей", – пояснили в музее.

Отмечается, что после ливней увеличилось количество протечек кровли, появились новые места протечек стен. Дождевая вода попадает на музейные витрины, розетки и проводку, датчики системы охранной сигнализации.
До 1 октября ежедневно все желающие могут посетить действующую экспозицию внутри Оборонительной башни. Вниманию посетителей представлено более 400 экспонатов, которые рассказывают о значении Малахова кургана в обороне Севастополя 1854-1855 годов и героизме его защитников.
10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
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