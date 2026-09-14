https://crimea.ria.ru/20260914/protekaet-krysha-oboronitelnuyu-bashnyu-v-sevastopole-zakroyut-dlya-posescheniy-1159353219.html

Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений

Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений

Оборонительная башня Корниловского бастиона, расположенная на территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе, будет закрыта для посещения с 1 РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T20:11

2026-09-14T20:11

2026-09-14T20:11

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малахов курган в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Оборонительная башня Корниловского бастиона, расположенная на территории мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе, будет закрыта для посещения с 1 октября 2026 года. Об этом сообщается на официальном канале Музея обороны Севастополя в МАКС.Отмечается, что после ливней увеличилось количество протечек кровли, появились новые места протечек стен. Дождевая вода попадает на музейные витрины, розетки и проводку, датчики системы охранной сигнализации.До 1 октября ежедневно все желающие могут посетить действующую экспозицию внутри Оборонительной башни. Вниманию посетителей представлено более 400 экспонатов, которые рассказывают о значении Малахова кургана в обороне Севастополя 1854-1855 годов и героизме его защитников.10 июня в 02.48 враг атаковал здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 ч. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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