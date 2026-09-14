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Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей
Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей
Севастопольская полиция задержала гостя из Дагестана, который украл с банковской карты крымчанина 510 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T09:28
2026-09-14T09:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Севастопольская полиция задержала гостя из Дагестана, который украл с банковской карты крымчанина 510 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Инцидент произошел ночью. 30-летний дагестанец встретил на улице 35-летнего крымчанина в состоянии сильного алкогольного опьянения и попросил у него закурить. Мужчина в ответ предложил купить ему целую пачку в подарок, а когда снимал деньги со своей банковской карты, приезжий пошел за ним и подсмотрел пин-код.Спустя некоторое время дагестанец вернулся и, заметив, что новый знакомый уснул прямо рядом с торговой точкой, вытащил банковскую карту из его кармана и снял 510 тысяч рублей. Деньги злоумышленник положил на свой счет, а затем перевел их близким и знакомым, оставив себе небольшую часть суммы.Наутро пострадавший увидел в телефоне уведомления о списании круглой суммы и обратился в полицию.Сейчас злоумышленник заключен под стражу.Ранее житель Новосибирска украл у своего нанимателя в Севастополе 2,6 млн рублей и уехал на отдых в Новороссийск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУПьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений"
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, дагестан, мвд по республике крым, кража, происшествия
Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей

Житель Дагестан украл у пьяного крымчанина полмиллиона рублей

09:28 14.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники и деньги
Наручники и деньги - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Севастопольская полиция задержала гостя из Дагестана, который украл с банковской карты крымчанина 510 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
Инцидент произошел ночью. 30-летний дагестанец встретил на улице 35-летнего крымчанина в состоянии сильного алкогольного опьянения и попросил у него закурить. Мужчина в ответ предложил купить ему целую пачку в подарок, а когда снимал деньги со своей банковской карты, приезжий пошел за ним и подсмотрел пин-код.
Спустя некоторое время дагестанец вернулся и, заметив, что новый знакомый уснул прямо рядом с торговой точкой, вытащил банковскую карту из его кармана и снял 510 тысяч рублей. Деньги злоумышленник положил на свой счет, а затем перевел их близким и знакомым, оставив себе небольшую часть суммы.
Наутро пострадавший увидел в телефоне уведомления о списании круглой суммы и обратился в полицию.
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы", - рассказали в МВД.
Сейчас злоумышленник заключен под стражу.
Ранее житель Новосибирска украл у своего нанимателя в Севастополе 2,6 млн рублей и уехал на отдых в Новороссийск.
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