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Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей

Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей

Севастопольская полиция задержала гостя из Дагестана, который украл с банковской карты крымчанина 510 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T09:28

2026-09-14T09:28

2026-09-14T09:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Севастопольская полиция задержала гостя из Дагестана, который украл с банковской карты крымчанина 510 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Инцидент произошел ночью. 30-летний дагестанец встретил на улице 35-летнего крымчанина в состоянии сильного алкогольного опьянения и попросил у него закурить. Мужчина в ответ предложил купить ему целую пачку в подарок, а когда снимал деньги со своей банковской карты, приезжий пошел за ним и подсмотрел пин-код.Спустя некоторое время дагестанец вернулся и, заметив, что новый знакомый уснул прямо рядом с торговой точкой, вытащил банковскую карту из его кармана и снял 510 тысяч рублей. Деньги злоумышленник положил на свой счет, а затем перевел их близким и знакомым, оставив себе небольшую часть суммы.Наутро пострадавший увидел в телефоне уведомления о списании круглой суммы и обратился в полицию.Сейчас злоумышленник заключен под стражу.Ранее житель Новосибирска украл у своего нанимателя в Севастополе 2,6 млн рублей и уехал на отдых в Новороссийск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин дважды обокрал рынок в Керчи и потерял часть "добычи"В Керчи мародер ограбил ювелирный во время отражения атаки ВСУПьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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