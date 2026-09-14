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Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами
Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами
Почти 400 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T08:29
2026-09-14T08:29
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атаки всу на крым
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безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Почти 400 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что беспилотники уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди МОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской областиВСУ второй день атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС
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РИА Новости Крым
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Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами

Над территорией России за ночь сбили 399 украинских беспилотников

08:29 14.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Почти 400 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 13 сентября до 8.00 мск 14 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что беспилотники уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.
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