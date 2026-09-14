https://crimea.ria.ru/20260914/pochti-400-bpla-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1159346310.html

Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами

Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами

Почти 400 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T08:29

2026-09-14T08:29

2026-09-14T08:29

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министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Почти 400 вражеских беспилотников сбили силы ПВО над российскими регионами за ночь. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.В Минобороны уточнили, что беспилотники уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди МОГи уничтожают дроны-"ждуны" ВСУ в Запорожской областиВСУ второй день атакуют учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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