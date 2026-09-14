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Почему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнение - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Почему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнение
Почему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнение - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Почему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнение
БРИКС+ сегодня выражает интересы мирового большинства, которое выступает против гегемонии, являясь фундаментом для будущего многополярного мира, основанного на... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T22:08
2026-09-14T22:08
брикс
владимир шаповалов
россия
в мире
сотрудничество
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Почему инициированный Россией БРИКС сильнее любого гегемона
Почему инициированный Россией БРИКС сильнее любого гегемона
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. БРИКС+ сегодня выражает интересы мирового большинства, которое выступает против гегемонии, являясь фундаментом для будущего многополярного мира, основанного на равноправном диалоге. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, подчеркнув, что инициатором создания справедливого миропорядка была именно Россия.По словам Шаповалова, БРИКС принадлежит ключевая роль в формировании справедливого миропорядка в эпоху, когда и западный гегемон не оставляет попыток удержать власть над остальным миром и диктовать ему свою волю.В этой связи очень важными для дальнейшего развития событий в 21 веке стало выступление президента РФ Владимира Путина в феврале 2007 года на Европейской конференции по безопасности в Мюнхене, где он заявил, что однополярный мир не является справедливым и демократическим. К тому времени по инициативе России уже была создана организация BRIC, отметил политолог, что делало слова российского лидера еще более весомыми."Чуть раньше, в 2006-м году, была создана организация BRIC. По инициативе России объединились четыре крупнейших незападных страны: Россия, Китай, Индия и Бразилия. Это была просто платформа, диалог лидеров. А потом к площадке стали присоединяться другие крупные и значимые незападные страны, такие как Южноафриканская республика (ЮАР), тогда возникла аббревиатура БРИКС. Потом еще пять стран, потом еще несколько – и возник формат БРИКС+", – напомнил Шаповалов.К нынешнему дню уже не важно, какие страны входят в БРИКС, а какие являются партнерами или просто поддерживают организацию. Главное в том, что фактически БРИКС сегодня – это платформа, объединяющая мировое большинство, которое против того, чтобы кто-то диктовал свою волю, как это все еще пытаются сегодня делать Соединенные Штаты и другие страны Запада, добавил эксперт.При этом главное отличие БРИКС от западных структур заключается в том, что это площадка диалога, а не диктата, и в этом сила добровольного союза, подчеркнул Шаповалов.И хотя БРИКС объединяет в себе крупные страны, выражает он при этом интересы всего мирового большинства, подчеркнул Шаповалов."И в данном случае важной является формула нашего президента, выведенная несколько лет назад: не полицентричный мир, а полифония. Полифония – это многоголосие, в котором должен быть слышен голос каждого, каждой страны, даже если она небольшая. И в этом смысле БРИКС, не претендуя на роль гегемона или лидера мира, по сути формирует это многоголосие, позицию мира по тем или иным вопросам. То есть БРИКС является платформой, основой, фундаментом для будущего многополярного мира", – подытожил эксперт.В субботу, 12 сентября, в Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС. В этот же день лидеры стран БРИКС приняли декларацию, в которой выступили против односторонних санкций. Президент России Владимир Путин с 11 по 13 сентября работал в Индии, выступил на Деловом форуме БРИКС и встретился с коллегами из разных стран.Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном мореРоссийский лидер, в частности, подчеркнул, что партнерство в БРИКС неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов, уважения культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга, и вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут.БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР, а с начала 2024-го присоединились еще несколько стран. На долю объединения приходится около 40 процентов мирового ВВП и почти половина населения Земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выступил на заседании "БРИКС плюс"Лидеры стран БРИКС приняли декларацию – основные тезисыСтраны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекций
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брикс, владимир шаповалов, россия, в мире, сотрудничество
Почему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнение

БРИКС является платформой объединения мирового большинства стран против любого гегемона

22:08 14.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкСаммит БРИКС в Индии
Саммит БРИКС в Индии
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. БРИКС+ сегодня выражает интересы мирового большинства, которое выступает против гегемонии, являясь фундаментом для будущего многополярного мира, основанного на равноправном диалоге. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, подчеркнув, что инициатором создания справедливого миропорядка была именно Россия.
Почему инициированный Россией БРИКС сильнее любого гегемона
22:08
По словам Шаповалова, БРИКС принадлежит ключевая роль в формировании справедливого миропорядка в эпоху, когда и западный гегемон не оставляет попыток удержать власть над остальным миром и диктовать ему свою волю.
"Военным путем, финансово-экономическим путем, осуществляя культурную, идеологическую экспансию, страны Запада пытаются управлять всем миром", – отметил гость эфира.
В этой связи очень важными для дальнейшего развития событий в 21 веке стало выступление президента РФ Владимира Путина в феврале 2007 года на Европейской конференции по безопасности в Мюнхене, где он заявил, что однополярный мир не является справедливым и демократическим. К тому времени по инициативе России уже была создана организация BRIC, отметил политолог, что делало слова российского лидера еще более весомыми.
"Чуть раньше, в 2006-м году, была создана организация BRIC. По инициативе России объединились четыре крупнейших незападных страны: Россия, Китай, Индия и Бразилия. Это была просто платформа, диалог лидеров. А потом к площадке стали присоединяться другие крупные и значимые незападные страны, такие как Южноафриканская республика (ЮАР), тогда возникла аббревиатура БРИКС. Потом еще пять стран, потом еще несколько – и возник формат БРИКС+", – напомнил Шаповалов.
К нынешнему дню уже не важно, какие страны входят в БРИКС, а какие являются партнерами или просто поддерживают организацию. Главное в том, что фактически БРИКС сегодня – это платформа, объединяющая мировое большинство, которое против того, чтобы кто-то диктовал свою волю, как это все еще пытаются сегодня делать Соединенные Штаты и другие страны Запада, добавил эксперт.
При этом главное отличие БРИКС от западных структур заключается в том, что это площадка диалога, а не диктата, и в этом сила добровольного союза, подчеркнул Шаповалов.

"Это площадка равноправного диалога, в котором могут быть разные точки зрения, даже противоречия, несогласия. Но это именно тот формат, в котором страны уважают друг друга и ведут равноправный диалог, тем самым достигая результата", – сказал эксперт.

И хотя БРИКС объединяет в себе крупные страны, выражает он при этом интересы всего мирового большинства, подчеркнул Шаповалов.
"И в данном случае важной является формула нашего президента, выведенная несколько лет назад: не полицентричный мир, а полифония. Полифония – это многоголосие, в котором должен быть слышен голос каждого, каждой страны, даже если она небольшая. И в этом смысле БРИКС, не претендуя на роль гегемона или лидера мира, по сути формирует это многоголосие, позицию мира по тем или иным вопросам. То есть БРИКС является платформой, основой, фундаментом для будущего многополярного мира", – подытожил эксперт.
В субботу, 12 сентября, в Нью-Дели открылось основное заседание 18-го саммита БРИКС. В этот же день лидеры стран БРИКС приняли декларацию, в которой выступили против односторонних санкций. Президент России Владимир Путин с 11 по 13 сентября работал в Индии, выступил на Деловом форуме БРИКС и встретился с коллегами из разных стран.
Путин и Моди обсудили вопросы безопасности в Черном море
Российский лидер, в частности, подчеркнул, что партнерство в БРИКС неизменно выстраивается на принципах равенства, добрососедства и взаимного учета интересов, уважения культурно-цивилизационного многообразия, истории, традиций и ценностей друг друга, и вполне логично, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут.
БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011-м в него вошла ЮАР, а с начала 2024-го присоединились еще несколько стран. На долю объединения приходится около 40 процентов мирового ВВП и почти половина населения Земли.
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