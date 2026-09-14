Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260914/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1159364077.html
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе отменили угрозу воздушной атаки, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T21:14
2026-09-14T21:14
новости севастополя
севастополь
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_e9c5a7b83388225365fd7ee299c14b76.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной атаки, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155352500_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2b458174355126d6dc27cfa0408e165b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

Отбой воздушной тревоги в Севастополе

21:14 14.09.2026
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе отменили угрозу воздушной атаки, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СевастополяСевастопольСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30ДТП с автобусом в Симферополе и атака ВСУ на Севастополь: главное за день
22:08Почему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнение
21:55США добавили ВТБ в список антииранских санкций
21:39Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона
21:23Мощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в России
21:14Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:10На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт
20:55Где в Севастополе будет топливо 15 сентября
20:40173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России
20:32Какие населенных пункты Крыма останутся без газа на этой неделе
20:30Воздушная тревога объявлена в Севастополе – всем в укрытия
20:11Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений
19:55Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работы
19:37В Крыму за неделю потушили 113 пожаров
19:22Выборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участках
19:10Трехсторонние переговоры по Украине возможны в октябре – условие
18:55Власти Севастополя добавили почти 24 миллиона на выплаты после атак ВСУ
18:32Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие
18:20В села Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения
18:19ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам
Лента новостейМолния