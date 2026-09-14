Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260914/otboy-vozdushnoy-trevogi-prozvuchal-v-sevastopole-1159274107.html
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
В Севастополе миновала угроза воздушной атаки, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T13:56
2026-09-14T13:58
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
атаки всу
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695575_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_b55980fcedb14d507ceace08cbc94d63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе миновала угроза воздушной атаки, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Сегодня днем в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В городе работали силы ПВО и мобильные огневые группы. В ходе отражения атаки беспилотников ВСУ загорелась крыша детского сада, детей и персонал эвакуировали. Дети находятся в безопасности.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/10/1157695575_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_9c6b77e9a628ad5ae2b742ee64046b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу, атаки всу на крым
Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе

Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

13:56 14.09.2026 (обновлено: 13:58 14.09.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе миновала угроза воздушной атаки, прозвучал сигнал отбоя тревоги. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.

Сегодня днем в Севастополе была объявлена воздушная тревога. В городе работали силы ПВО и мобильные огневые группы. В ходе отражения атаки беспилотников ВСУ загорелась крыша детского сада, детей и персонал эвакуировали. Дети находятся в безопасности.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевАтаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде
16:44Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями
16:28Около 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ
16:18Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе
16:14Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости от Лондона
16:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз
16:00Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ
15:51Ситуация стабилизируется: как благоустраивают Север Крыма
15:39ЕС не смог договориться о продлении санкций против России
15:29ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю
15:09В Севастополе запретят остановку и стоянку на четырех улицах
14:59Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд России
14:42В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человек
14:31В Севастополе обломки дрона повредили крышу и окна пассажирского автобуса
14:28В Харьковской области ВС РФ сжимают кольцо окружения противника
14:21Два человека погибли при пожаре в Кировском районе Крыма
14:08Тела двух детей нашли в квартире в Петербурге
14:00В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
13:56Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
13:53Воспитанники атакованного ВСУ детсада в Севастополе находятся в безопасности
Лента новостейМолния