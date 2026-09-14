https://crimea.ria.ru/20260914/orvi-nastupaet-v-krymu-zabolevaemost-vyrosla-pochti-vdvoe-za-nedelyu-1159363670.html

ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю

ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю - РИА Новости Крым, 14.09.2026

ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю

В Крыму за неделю ОРВИ заболел 4171 человек, на данный момент заболеваемость ниже эпидпорога на 43%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T15:29

2026-09-14T15:29

2026-09-14T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю ОРВИ заболел 4171 человек, на данный момент заболеваемость ниже эпидпорога на 43%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.На прошлой неделе в регионе зарегистрировали 2712 случаев заболевания, сейчас число инфицированных выросло.В Севастополе за прошедшую неделю заболели ОРВИ 1647 человека, что ниже уровня эпидемического порога на 22,4%, однако выше уровня прошлой семидневки.Рост заболеваемости обусловлен началом нового учебного года и формированием детских организованных коллективов, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На данный момент на полуострове циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.9 сентября сообщалось, что в Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек. В Севастополе также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаВ России стартует кампания по вакцинации против гриппаРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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