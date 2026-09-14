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ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю
ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю - РИА Новости Крым, 14.09.2026
ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю
В Крыму за неделю ОРВИ заболел 4171 человек, на данный момент заболеваемость ниже эпидпорога на 43%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T15:29
2026-09-14T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю ОРВИ заболел 4171 человек, на данный момент заболеваемость ниже эпидпорога на 43%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.На прошлой неделе в регионе зарегистрировали 2712 случаев заболевания, сейчас число инфицированных выросло.В Севастополе за прошедшую неделю заболели ОРВИ 1647 человека, что ниже уровня эпидемического порога на 22,4%, однако выше уровня прошлой семидневки.Рост заболеваемости обусловлен началом нового учебного года и формированием детских организованных коллективов, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На данный момент на полуострове циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.9 сентября сообщалось, что в Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек. В Севастополе также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаВ России стартует кампания по вакцинации против гриппаРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, орви, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор
ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю

В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти в 2 раза за неделю - Роспотрпебнадзор

15:29 14.09.2026
 
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Грипп - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю ОРВИ заболел 4171 человек, на данный момент заболеваемость ниже эпидпорога на 43%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
На прошлой неделе в регионе зарегистрировали 2712 случаев заболевания, сейчас число инфицированных выросло.

"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 4171 человек. Тем не менее заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 43,0%", - говорится в сообщении.

В Севастополе за прошедшую неделю заболели ОРВИ 1647 человека, что ниже уровня эпидемического порога на 22,4%, однако выше уровня прошлой семидневки.
Рост заболеваемости обусловлен началом нового учебного года и формированием детских организованных коллективов, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На данный момент на полуострове циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.
9 сентября сообщалось, что в Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек. В Севастополе также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября.
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