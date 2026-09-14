https://crimea.ria.ru/20260914/orvi-nastupaet-v-krymu-zabolevaemost-vyrosla-pochti-vdvoe-za-nedelyu-1159363670.html
ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю
ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю - РИА Новости Крым, 14.09.2026
ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю
В Крыму за неделю ОРВИ заболел 4171 человек, на данный момент заболеваемость ниже эпидпорога на 43%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T15:29
2026-09-14T15:29
2026-09-14T15:29
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
орви
здравоохранение в крыму и севастополе
роспотребнадзор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124659635_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e33592b1823248610f1443376a56e82c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю ОРВИ заболел 4171 человек, на данный момент заболеваемость ниже эпидпорога на 43%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.На прошлой неделе в регионе зарегистрировали 2712 случаев заболевания, сейчас число инфицированных выросло.В Севастополе за прошедшую неделю заболели ОРВИ 1647 человека, что ниже уровня эпидемического порога на 22,4%, однако выше уровня прошлой семидневки.Рост заболеваемости обусловлен началом нового учебного года и формированием детских организованных коллективов, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На данный момент на полуострове циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.9 сентября сообщалось, что в Крыму задан старт ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек. В Севастополе также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки появления более опасного штамма гриппаВ России стартует кампания по вакцинации против гриппаРоспотребнадзор обновил компоненты всех вакцин от гриппа
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1d/1124659635_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d2f33b9a8cc84c074f26e52c589a51c7.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, орви, здравоохранение в крыму и севастополе, роспотребнадзор
ОРВИ наступает: в Крыму заболеваемость выросла почти вдвое за неделю
В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти в 2 раза за неделю - Роспотрпебнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму за неделю ОРВИ заболел 4171 человек, на данный момент заболеваемость ниже эпидпорога на 43%. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
На прошлой неделе в регионе зарегистрировали 2712 случаев заболевания, сейчас число инфицированных выросло.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 4171 человек. Тем не менее заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 43,0%", - говорится в сообщении.
В Севастополе за прошедшую неделю заболели ОРВИ 1647 человека, что ниже уровня эпидемического порога на 22,4%, однако выше уровня прошлой семидневки.
Рост заболеваемости обусловлен началом нового учебного года и формированием детских организованных коллективов, подчеркнули в Роспотребнадзоре. На данный момент на полуострове циркулируют респираторные вирусы не гриппозной этиологии.
9 сентября сообщалось, что в Крыму задан старт
ежегодной кампании по вакцинации против гриппа, в рамках которой прививки получат более миллиона человек. В Севастополе также началась кампании по вакцинации от гриппа на эпидемический сезон 2026-2027 года. Медики рекомендуют сделать прививку до 1 ноября
.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: