https://crimea.ria.ru/20260914/okolo-1400-predprinimateley-sevastopolya-poluchat-vyplaty-po-tri-mrot-1159367857.html

Около 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ

Около 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Около 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ

Около 1400 предпринимателей Севастополя получат единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника. Речь идет о предприятиях туристической отрасли РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T16:28

2026-09-14T16:28

2026-09-14T16:28

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выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Около 1400 предпринимателей Севастополя получат единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника. Речь идет о предприятиях туристической отрасли и сферы общественного питания. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Севастополя в понедельник.На сегодня департамент принял уже 748 заявок от представителей бизнеса.По информации Борисовой, в базе ведомства находится около двух тысяч потенциальных получателей. Под необходимые требования подходят порядка 1400 субъектов бизнеса. "С учетом опыта ковида, рассчитываем, что потенциально заявится около 1400 предпринимателей", – уточнила спикер.Вместе с тем, губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что вне зависимости от количества поданных заявок, выплаты получат все субъекты бизнеса, подпадающие под категории выплат. В первую очередь бизнесу необходимо сохранить не менее 80% штатной численности работников по состоянию на 1 июня 2027 года (для индивидуальных предпринимателей допускается сокращение не более чем на двух человек). Также необходимо сохранить регистрацию в Севастополе по состоянию на 15 сентября 2027 года.11 сентября в правительстве города сообщили, что на счета севастопольских предприятий поступили первые выплаты в размере трех МРОТ.Ранее Правительство России выделило на поддержку туристической отрасли 590 миллионов рублей и утвердило порядок выплат. В свою очередь департамент экономического развития разработал алгоритм по подаче заявок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Бизнес в Севастополе может получить отсрочку по страховым взносамПоддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплатыХуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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