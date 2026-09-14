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Около 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Около 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ
Около 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Около 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ
Около 1400 предпринимателей Севастополя получат единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника. Речь идет о предприятиях туристической отрасли РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T16:28
2026-09-14T16:28
севастополь
новости севастополя
выплаты и компенсации
правительство севастополя
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Около 1400 предпринимателей Севастополя получат единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника. Речь идет о предприятиях туристической отрасли и сферы общественного питания. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Севастополя в понедельник.На сегодня департамент принял уже 748 заявок от представителей бизнеса.По информации Борисовой, в базе ведомства находится около двух тысяч потенциальных получателей. Под необходимые требования подходят порядка 1400 субъектов бизнеса. "С учетом опыта ковида, рассчитываем, что потенциально заявится около 1400 предпринимателей", – уточнила спикер.Вместе с тем, губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что вне зависимости от количества поданных заявок, выплаты получат все субъекты бизнеса, подпадающие под категории выплат. В первую очередь бизнесу необходимо сохранить не менее 80% штатной численности работников по состоянию на 1 июня 2027 года (для индивидуальных предпринимателей допускается сокращение не более чем на двух человек). Также необходимо сохранить регистрацию в Севастополе по состоянию на 15 сентября 2027 года.11 сентября в правительстве города сообщили, что на счета севастопольских предприятий поступили первые выплаты в размере трех МРОТ.Ранее Правительство России выделило на поддержку туристической отрасли 590 миллионов рублей и утвердило порядок выплат. В свою очередь департамент экономического развития разработал алгоритм по подаче заявок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Бизнес в Севастополе может получить отсрочку по страховым взносамПоддержка турбизнеса в Крыму: как идет прием заявок и когда будут выплатыХуснуллин провел совещания по подготовке Крыма и Севастополя к зиме
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, новости севастополя, выплаты и компенсации, правительство севастополя, господдержка
Около 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ

Власти Севастополя планируют выплатить единовременные субсидии 1400 предпринимателям

16:28 14.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБилеты Банка России номиналом 5000 рублей.
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Около 1400 предпринимателей Севастополя получат единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника. Речь идет о предприятиях туристической отрасли и сферы общественного питания. Об этом стало известно в ходе заседания правительства Севастополя в понедельник.
"В минувшую пятницу выплаты получили первые 339 предпринимателей. Сегодня формируем еще один реестр – около 100 предпринимателей. На днях они получат следующий транш", – рассказала директор департамента экономического развития города Наталия Борисова.
На сегодня департамент принял уже 748 заявок от представителей бизнеса.
По информации Борисовой, в базе ведомства находится около двух тысяч потенциальных получателей. Под необходимые требования подходят порядка 1400 субъектов бизнеса. "С учетом опыта ковида, рассчитываем, что потенциально заявится около 1400 предпринимателей", – уточнила спикер.
Вместе с тем, губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что вне зависимости от количества поданных заявок, выплаты получат все субъекты бизнеса, подпадающие под категории выплат. В первую очередь бизнесу необходимо сохранить не менее 80% штатной численности работников по состоянию на 1 июня 2027 года (для индивидуальных предпринимателей допускается сокращение не более чем на двух человек). Также необходимо сохранить регистрацию в Севастополе по состоянию на 15 сентября 2027 года.
11 сентября в правительстве города сообщили, что на счета севастопольских предприятий поступили первые выплаты в размере трех МРОТ.
Ранее Правительство России выделило на поддержку туристической отрасли 590 миллионов рублей и утвердило порядок выплат. В свою очередь департамент экономического развития разработал алгоритм по подаче заявок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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СевастопольНовости СевастополяВыплаты и компенсацииПравительство СевастополяГосподдержка
 
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