Рейтинг@Mail.ru
Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260914/novye-otstavki-na-ukraine-zelenskiy-otstranil-kravchenko-ot-dolzhnosti-genprokurora-1159372426.html
Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора
Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора
Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины на фоне расследования украинского... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T17:36
2026-09-14T17:36
киев
украина
новости
владимир зеленский
кадровые перестановки
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159347602_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72de1ec95c488d5db745d41f07f7e4ac.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины на фоне расследования украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.Ранее в понедельник Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.Кравченко выписал обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу спустя неделю после того, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у самого генпрокурора, а также у его заместителя Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров. Руслан Кравченко был назначен на должность генпрокурора Украины 21 июня 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский уволил замглавы своего офиса после обысков НАБУГенпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУЗеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью
киев
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159347602_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fab2b8b95d028e670fd87cbae218c27a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, украина, новости, владимир зеленский, кадровые перестановки
Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора

Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины - указ

17:36 14.09.2026
 
© REUTERS Thomas PeterГенеральный прокурор Украины Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© REUTERS Thomas Peter
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины на фоне расследования украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
"Постановляю отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора", - говорится в документе.
Ранее в понедельник Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.
Кравченко выписал обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу спустя неделю после того, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у самого генпрокурора, а также у его заместителя Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров.
Руслан Кравченко был назначен на должность генпрокурора Украины 21 июня 2025 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский уволил замглавы своего офиса после обысков НАБУ
Генпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУ
Зеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью
 
КиевУкраинаНовостиВладимир ЗеленскийКадровые перестановки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37В Крыму за неделю потушили 113 пожаров
19:22Выборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участках
19:10Трехсторонние переговоры по Украине возможны в октябре – условие
18:55Власти Севастополя добавили почти 24 миллиона на выплаты после атак ВСУ
18:32Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие
18:20В села Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения
18:19ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам
18:13Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики России
18:10Российские нефтезаводы нарастили выпуск топлива
18:00Грузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человек
17:52Хирурги достали из желудка женщины с синдромом Рапунцель полкило волос
17:36Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора
17:17Генсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия России
16:56Юные севастопольцы получат по 50 тысяч за успехи на Всероссийской олимпиаде
16:44Все избирательные участки Севастополя оборудованы укрытиями
16:28Около 1400 предпринимателей Севастополя получат выплаты по три МРОТ
16:18Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе
16:14Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости от Лондона
16:08Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз
16:00Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ
Лента новостейМолния