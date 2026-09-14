https://crimea.ria.ru/20260914/novye-otstavki-na-ukraine-zelenskiy-otstranil-kravchenko-ot-dolzhnosti-genprokurora-1159372426.html

Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора

Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора

Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины на фоне расследования украинского... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T17:36

2026-09-14T17:36

2026-09-14T17:36

киев

украина

новости

владимир зеленский

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины на фоне расследования украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.Ранее в понедельник Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.Кравченко выписал обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу спустя неделю после того, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у самого генпрокурора, а также у его заместителя Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров. Руслан Кравченко был назначен на должность генпрокурора Украины 21 июня 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский уволил замглавы своего офиса после обысков НАБУГенпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУЗеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, украина, новости, владимир зеленский, кадровые перестановки