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Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора
Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора
Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины на фоне расследования украинского... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T17:36
2026-09-14T17:36
2026-09-14T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины на фоне расследования украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.Ранее в понедельник Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.Кравченко выписал обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу спустя неделю после того, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у самого генпрокурора, а также у его заместителя Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров. Руслан Кравченко был назначен на должность генпрокурора Украины 21 июня 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский уволил замглавы своего офиса после обысков НАБУГенпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУЗеленский назначил нового генпрокурора после скандала с инвалидностью
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киев, украина, новости, владимир зеленский, кадровые перестановки
Новые отставки на Украине: Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора
Зеленский отстранил Кравченко от должности генпрокурора Украины - указ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора Украины на фоне расследования украинского Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
"Постановляю отстранить Кравченко Руслана Андреевича от должности генерального прокурора", - говорится в документе.
Ранее в понедельник Кравченко обвинил
директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.
Кравченко выписал обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу спустя неделю после того, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у самого генпрокурора, а также у его заместителя Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ранее сообщили, что проводят операцию по разоблачению преступной организации, возглавляемой чиновником офиса генпрокурора Украины и причастной к работе мошеннических колл-центров.
Руслан Кравченко был назначен
на должность генпрокурора Украины 21 июня 2025 года.
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