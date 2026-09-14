https://crimea.ria.ru/20260914/novosti-kryma---chto-proizoshlo-za-noch-1159344998.html

Новости Крыма - что произошло за ночь

Новости Крыма - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Новости Крыма - что произошло за ночь

В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, в Севастополе в ночь на понедельник дважды включали сигнал воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно. РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T06:08

2026-09-14T06:08

2026-09-14T06:08

новости крыма

крым

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, в Севастополе в ночь на понедельник дважды включали сигнал воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно.С вечера воскресенья в Крыму действовала беспилотная опасность. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России*.Отбой дали около трех часов ночи.Движение по Крымскому мосту ночью и утром осуществляется в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.В Севастополе в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу. О последствиях не сообщается. Сейчас угроза с воздуха снята. Морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, однако возможны изменения из-за объявленного штормового предупреждения.14 сентября и ночью 15 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, усиление северо-западного ветра местами 15-20 м/с, прогнозируют синоптики.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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