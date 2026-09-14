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Новости Крыма - что произошло за ночь
Новости Крыма - что произошло за ночь - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Новости Крыма - что произошло за ночь
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, в Севастополе в ночь на понедельник дважды включали сигнал воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T06:08
2026-09-14T06:08
2026-09-14T06:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, в Севастополе в ночь на понедельник дважды включали сигнал воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно.С вечера воскресенья в Крыму действовала беспилотная опасность. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России*.Отбой дали около трех часов ночи.Движение по Крымскому мосту ночью и утром осуществляется в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.В Севастополе в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу. О последствиях не сообщается. Сейчас угроза с воздуха снята. Морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, однако возможны изменения из-за объявленного штормового предупреждения.14 сентября и ночью 15 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, усиление северо-западного ветра местами 15-20 м/с, прогнозируют синоптики.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Новости Крыма - что произошло за ночь
Новости Крыма и Севастополя - что произошло в ночь на понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, в Севастополе в ночь на понедельник дважды включали сигнал воздушной тревоги. Крымский мост работает штатно.
С вечера воскресенья в Крыму действовала беспилотная опасность. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России*.
"Беспилотная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям западного, южного и восточного районов!", - говорилось в сообщении.
Отбой дали около трех часов ночи.
Движение по Крымскому мосту ночью и утром осуществляется в штатном режиме – очередей на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив нет.
В Севастополе в течение ночи дважды объявляли воздушную тревогу. О последствиях не сообщается. Сейчас угроза с воздуха снята. Морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, однако возможны изменения из-за объявленного штормового предупреждения.
14 сентября и ночью 15 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, усиление северо-западного ветра местами 15-20 м/с, прогнозируют синоптики.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.