https://crimea.ria.ru/20260914/na-vyplaty-po-programme-zemskiy-doktor-napravyat-bolee-300-mln-rubley-1159351705.html

На выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублей

На выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.09.2026

На выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублей

Кабмин РФ направит 18 регионам России свыше 303 млн рублей на поддержку медицинских работников в сельской местности. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T12:03

2026-09-14T12:03

2026-09-14T12:03

здравоохранение в россии

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новости

медицина

финансирование

земский фельдшер

земский доктор

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Кабмин РФ направит 18 регионам России свыше 303 млн рублей на поддержку медицинских работников в сельской местности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Распоряжение о дополнительном финансировании на единовременные компенсации медикам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Финансирование получат Адыгея, Башкирия, Татарстан, Хакасия, Краснодарский, Пермский и Приморский края, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ярославская области и Еврейская автономная область, а также Чукотский автономный округ.Компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Участвующие в них врачи и специалисты среднего звена получают единовременную компенсацию в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от уровня образования и конкретного района трудоустройства. По инициативе президента обе программы были продлены до 2030 года.Ранее сообщалось, что власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральных программ и новой системы обучения. По программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов – план выполнен полностью. Около 87% составили жители региона, но также приезжают медики из центральной России, с Севера и Дальнего Востока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердияВ Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиБезопасны ли российские вакцины от гриппа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в россии, правительство россии, новости, медицина, финансирование, земский фельдшер, земский доктор, михаил мишустин