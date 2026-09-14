https://crimea.ria.ru/20260914/na-vyplaty-po-programme-zemskiy-doktor-napravyat-bolee-300-mln-rubley-1159351705.html
На выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублей
На выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.09.2026
На выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублей
Кабмин РФ направит 18 регионам России свыше 303 млн рублей на поддержку медицинских работников в сельской местности. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T12:03
2026-09-14T12:03
2026-09-14T12:03
здравоохранение в россии
правительство россии
новости
медицина
финансирование
земский фельдшер
земский доктор
михаил мишустин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0c/1158431313_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_d15a615848498ac04d4f0df2ea37bdfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Кабмин РФ направит 18 регионам России свыше 303 млн рублей на поддержку медицинских работников в сельской местности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.Распоряжение о дополнительном финансировании на единовременные компенсации медикам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Финансирование получат Адыгея, Башкирия, Татарстан, Хакасия, Краснодарский, Пермский и Приморский края, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ярославская области и Еврейская автономная область, а также Чукотский автономный округ.Компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Участвующие в них врачи и специалисты среднего звена получают единовременную компенсацию в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от уровня образования и конкретного района трудоустройства. По инициативе президента обе программы были продлены до 2030 года.Ранее сообщалось, что власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральных программ и новой системы обучения. По программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов – план выполнен полностью. Около 87% составили жители региона, но также приезжают медики из центральной России, с Севера и Дальнего Востока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:По примеру Крыма в Херсонской области возродят институт сестер милосердияВ Крыму появился уникальный аппарат для очистки кровиБезопасны ли российские вакцины от гриппа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/0c/1158431313_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_751b0b794ef7a09ad6e285eaa83c6fbf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здравоохранение в россии, правительство россии, новости, медицина, финансирование, земский фельдшер, земский доктор, михаил мишустин
На выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублей
Кабмин направит свыше 300 млн рублей на поддержку медработников в сельской местности
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Кабмин РФ направит 18 регионам России свыше 303 млн рублей на поддержку медицинских работников в сельской местности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Распоряжение о дополнительном финансировании на единовременные компенсации медикам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
"Это позволит привлечь в организации здравоохранения сельской местности, малых городов и удаленных поселков около 500 медиков – как врачей, так и фельдшеров, медсестер, акушерок. Повысится качество и доступность помощи для жителей этих территорий", – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 14 сентября.
Финансирование получат Адыгея, Башкирия, Татарстан, Хакасия, Краснодарский, Пермский и Приморский края, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Кировская, Ленинградская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Ярославская области и Еврейская автономная область, а также Чукотский автономный округ.
Компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Участвующие в них врачи и специалисты среднего звена получают единовременную компенсацию в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от уровня образования и конкретного района трудоустройства. По инициативе президента обе программы были продлены до 2030 года.
Ранее сообщалось, что власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральных программ и новой системы обучения. По программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено
около 90 специалистов – план выполнен полностью. Около 87% составили жители региона, но также приезжают медики из центральной России, с Севера и Дальнего Востока.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: