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На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт
На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт - РИА Новости Крым, 14.09.2026
На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт
Начались работы по устройству новых слоев асфальтобетона на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия". Ремонт дороги продлится до ноября 2026 года. Об этом... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T21:10
2026-09-14T21:10
трасса р-280 "новороссия"
транспорт
ростовская область
новости
упрдор "тамань"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Начались работы по устройству новых слоев асфальтобетона на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия". Ремонт дороги продлится до ноября 2026 года. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань".Рабочие снимут старый слой асфальтобетона, устранят дефекты и неровности дороги, сделают выравнивающий и новый защитный слои асфальтобетона, а после нанесут разметку из термопластика.В связи с дорожными работами на участке дороги введены ограничения. По информации Упрдор "Тамань", каждую из четырех полос будут перекрывать по очереди, остальные три останутся открытыми для движения транспорта.Ранее сообщалось, что в Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города. Протяженность новой четырехполосной магистрали составит 7,8 км.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделаютВ центре Севастополя приступили к укладке исторической брусчаткиВ Херсонской области построят асфальтовый и бетонный заводы
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трасса р-280 "новороссия", транспорт, ростовская область, новости, упрдор "тамань"
На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт

На участке трассы "Новороссия" начались работы по укладке новых слоев асфальтобетона

21:10 14.09.2026
 
© ФКУ Упрдор "Тамань"Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
Трасса Р-280 Новороссия в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Начались работы по устройству новых слоев асфальтобетона на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия". Ремонт дороги продлится до ноября 2026 года. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань".
"Работы по устройству новых слоев асфальтобетона начались на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия" км 5 – км 8. Это участок на выезде из Ростова-на-Дону в направлении Таганрога и Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
© ФКУ Упрдор "Тамань"Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
Трасса Р-280 Новороссия в Ростовской области
1 из 3
Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
© ФКУ Упрдор "Тамань"Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
Трасса Р-280 Новороссия в Ростовской области
2 из 3
Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
© ФКУ Упрдор "Тамань"Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
Трасса Р-280 Новороссия в Ростовской области
3 из 3
Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
1 из 3
Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
2 из 3
Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
3 из 3
Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
Рабочие снимут старый слой асфальтобетона, устранят дефекты и неровности дороги, сделают выравнивающий и новый защитный слои асфальтобетона, а после нанесут разметку из термопластика.
В связи с дорожными работами на участке дороги введены ограничения. По информации Упрдор "Тамань", каждую из четырех полос будут перекрывать по очереди, остальные три останутся открытыми для движения транспорта.
Ранее сообщалось, что в Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города. Протяженность новой четырехполосной магистрали составит 7,8 км.
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Трасса Р-280 "Новороссия"ТранспортРостовская областьНовостиУпрдор "Тамань"
 
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