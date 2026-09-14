На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт
На участке трассы "Новороссия" начались работы по укладке новых слоев асфальтобетона
© ФКУ Упрдор "Тамань"Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Начались работы по устройству новых слоев асфальтобетона на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия". Ремонт дороги продлится до ноября 2026 года. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань".
"Работы по устройству новых слоев асфальтобетона начались на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия" км 5 – км 8. Это участок на выезде из Ростова-на-Дону в направлении Таганрога и Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
© ФКУ Упрдор "Тамань"Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
1 из 3
Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
© ФКУ Упрдор "Тамань"Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
2 из 3
Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
© ФКУ Упрдор "Тамань"Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
3 из 3
Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
1 из 3
Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
2 из 3
Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
3 из 3
Трасса Р-280 "Новороссия" в Ростовской области
© ФКУ Упрдор "Тамань"
Рабочие снимут старый слой асфальтобетона, устранят дефекты и неровности дороги, сделают выравнивающий и новый защитный слои асфальтобетона, а после нанесут разметку из термопластика.
В связи с дорожными работами на участке дороги введены ограничения. По информации Упрдор "Тамань", каждую из четырех полос будут перекрывать по очереди, остальные три останутся открытыми для движения транспорта.
Ранее сообщалось, что в Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города. Протяженность новой четырехполосной магистрали составит 7,8 км.
Читайте также на РИА Новости Крым: