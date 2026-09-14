https://crimea.ria.ru/20260914/na-uchastke-trassy-novorossiya-menyayut-asfalt-1159364687.html

На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт

На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт - РИА Новости Крым, 14.09.2026

На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт

Начались работы по устройству новых слоев асфальтобетона на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия". Ремонт дороги продлится до ноября 2026 года. Об этом... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T21:10

2026-09-14T21:10

2026-09-14T21:10

трасса р-280 "новороссия"

транспорт

ростовская область

новости

упрдор "тамань"

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159364843_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ec3a0a3dfb8d53631656afba3d3b07b7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Начались работы по устройству новых слоев асфальтобетона на участке федеральной трассы Р-280 "Новороссия". Ремонт дороги продлится до ноября 2026 года. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Тамань".Рабочие снимут старый слой асфальтобетона, устранят дефекты и неровности дороги, сделают выравнивающий и новый защитный слои асфальтобетона, а после нанесут разметку из термопластика.В связи с дорожными работами на участке дороги введены ограничения. По информации Упрдор "Тамань", каждую из четырех полос будут перекрывать по очереди, остальные три останутся открытыми для движения транспорта.Ранее сообщалось, что в Крыму на 90% завершено строительство участка новой трассы в обход Алушты от села Изобильное до выезда из города. Протяженность новой четырехполосной магистрали составит 7,8 км.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе добавили деньги на ремонт дорог – что сделаютВ центре Севастополя приступили к укладке исторической брусчаткиВ Херсонской области построят асфальтовый и бетонный заводы

https://crimea.ria.ru/20260909/utverzhden-proekt-vtorogo-etapa-dorozhnoy-infrastruktury-zolotykh-peskov-rossii-1159236260.html

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса р-280 "новороссия", транспорт, ростовская область, новости, упрдор "тамань"