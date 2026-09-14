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На борту самолета Красноярск – Новый Уренгой родился ребенок - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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На борту самолета Красноярск – Новый Уренгой родился ребенок
На борту самолета Красноярск – Новый Уренгой родился ребенок - РИА Новости Крым, 14.09.2026
На борту самолета Красноярск – Новый Уренгой родился ребенок
Женщина родила ребенка прямо на борту самолета, который летел из Красноярска в Новый Уренгой. Роды пришлось принимать экипажу воздушного судна, пишет РИА... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T10:08
2026-09-14T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Женщина родила ребенка прямо на борту самолета, который летел из Красноярска в Новый Уренгой. Роды пришлось принимать экипажу воздушного судна, пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "Россия".В авиакомпании рассказали, что пассажирка обратилась к бортпроводникам за 40 минут до посадки и сообщила, что находится на 36 неделе беременности и у нее отошли воды. Для женщины это были третьи роды, поэтому они проходили стремительно.Командир воздушного судна связался с диспетчером и запросил к самолету бригаду медицинской помощи. Поскольку врачей среди пассажиров не оказалось, экипаж приготовился принимать роды своими силами. Девушку пересадили в хвостовую часть салона, а бортпроводники находились рядом с ней и контролировали ее состояние.Ребенок появился на свет в 12.28 по московскому времени, через минуту после высадки пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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россия, новости, красноярск, дети
На борту самолета Красноярск – Новый Уренгой родился ребенок

Женщина родила мальчика во время перелета из Красноярска в Новый Уренгой

10:08 14.09.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолёт "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолёт Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Женщина родила ребенка прямо на борту самолета, который летел из Красноярска в Новый Уренгой. Роды пришлось принимать экипажу воздушного судна, пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "Россия".
"На борту самолета авиакомпании "Россия", следовавшего 13 сентября рейсом FV6817 из Красноярска в Новый Уренгой, родился мальчик. Полет выполнялся на самолете Superjet-100", - говорится в сообщении.
В авиакомпании рассказали, что пассажирка обратилась к бортпроводникам за 40 минут до посадки и сообщила, что находится на 36 неделе беременности и у нее отошли воды. Для женщины это были третьи роды, поэтому они проходили стремительно.
Командир воздушного судна связался с диспетчером и запросил к самолету бригаду медицинской помощи. Поскольку врачей среди пассажиров не оказалось, экипаж приготовился принимать роды своими силами. Девушку пересадили в хвостовую часть салона, а бортпроводники находились рядом с ней и контролировали ее состояние.
"По прилете на борт воздушного судна поднялась бригада медицинской помощи. На борту самолета родился мальчик. Сейчас женщина и ребенок находятся в роддоме, под наблюдением врачей", - добавили в авиакомпании.
Ребенок появился на свет в 12.28 по московскому времени, через минуту после высадки пассажиров.
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