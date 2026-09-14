https://crimea.ria.ru/20260914/na-bortu-samoleta-krasnoyarsk--novyy-urengoy-rodilsya-rebenok-1159347774.html

На борту самолета Красноярск – Новый Уренгой родился ребенок

На борту самолета Красноярск – Новый Уренгой родился ребенок - РИА Новости Крым, 14.09.2026

На борту самолета Красноярск – Новый Уренгой родился ребенок

Женщина родила ребенка прямо на борту самолета, который летел из Красноярска в Новый Уренгой. Роды пришлось принимать экипажу воздушного судна, пишет РИА... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T10:08

2026-09-14T10:08

2026-09-14T10:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Женщина родила ребенка прямо на борту самолета, который летел из Красноярска в Новый Уренгой. Роды пришлось принимать экипажу воздушного судна, пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию "Россия".В авиакомпании рассказали, что пассажирка обратилась к бортпроводникам за 40 минут до посадки и сообщила, что находится на 36 неделе беременности и у нее отошли воды. Для женщины это были третьи роды, поэтому они проходили стремительно.Командир воздушного судна связался с диспетчером и запросил к самолету бригаду медицинской помощи. Поскольку врачей среди пассажиров не оказалось, экипаж приготовился принимать роды своими силами. Девушку пересадили в хвостовую часть салона, а бортпроводники находились рядом с ней и контролировали ее состояние.Ребенок появился на свет в 12.28 по московскому времени, через минуту после высадки пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, красноярск, дети