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Мощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Мощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в России
Мощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Мощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в России
Международный фестиваль молодежи, который проводится в РФ в 2026 году, несмотря на все трудности и вызовы, стал мощным сигналом миру о настоящей России – той,... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T21:23
2026-09-14T21:23
екатеринбург
мнения
владимир шаповалов
россия
общество
молодежь
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Что показал Международный фестиваль молодежи в России
Что показал Международный фестиваль молодежи в России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Международный фестиваль молодежи, который проводится в РФ в 2026 году, несмотря на все трудности и вызовы, стал мощным сигналом миру о настоящей России – той, куда съезжаются тысячи людей из всех макрорегионов мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.В Екатеринбурге 11 сентября стартовал Международный фестиваль молодежи, в нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Торжественное открытие состоялось накануне, гостей и организаторов приветствовал президент РФ Владимир Путин.По мнению Шаповалова, этот фестиваль – очень важное событие, сравнимое по своему масштабу и значимости с учетом геополитической обстановки и исторического контекста с Всемирным фестивалем молодежи и студентов, который проводился в 1950-х годах в СССР."Тогда миллионы людей по всему миру влюбились в Советский Союз. Все увидели, насколько это грандиозная страна, насколько доброжелательны люди – и те, кто побывали на фестивале, и те, кто с их слов узнали об этом. Уже 70 лет прошло, а весь мир до сих пор вспоминает тот фестиваль", – сказал Шаповалов.Точно такая же цель просматривается и в нынешнем фестивале, которая сводится к желанию показать нашу страну, реальную Россию, молодежи мира, считает эксперт.По его словам, очередным доказательством тому, насколько мощной объединяющей силой обладает Россия для всех, кто ее уважает, стало грандиозное открытие фестиваля накануне."Я, кстати, собираюсь сегодня отправиться в Екатеринбург. Также поучаствую в этом грандиозном мероприятии. И надеюсь, что этот сигнал до мира дойдет", – добавил он.Ранее в этот день вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая с лекцией на Международном фестивале молодежи 2026, рассказал, какие ценности считает для себя наиболее значимыми, подчеркнув, что "каждый, кто относится к России с уважением и принимает наши ценности, может обрести здесь второй дом".Международный фестиваль молодежи 2026 проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его основными площадками являются выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Ранее сообщалось, что его частью станет фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который впервые будет проведен в этом году не в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создается сеть университетских кампусов мирового уровня Какие изменения планируют для ЕГЭ-2027 В Екатеринбурге открыли выставку "Катастрофа памяти: неонацизм в XXI веке"
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екатеринбург, мнения, владимир шаповалов, россия, общество, молодежь
Мощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в России

Открытие Международного фестиваля молодежи в России стало мощным сигналом миру – политолог

21:23 14.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМеждународный фестиваль молодежи в Екатеринбурге
Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Международный фестиваль молодежи, который проводится в РФ в 2026 году, несмотря на все трудности и вызовы, стал мощным сигналом миру о настоящей России – той, куда съезжаются тысячи людей из всех макрорегионов мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
Что показал Международный фестиваль молодежи в России
21:23
В Екатеринбурге 11 сентября стартовал Международный фестиваль молодежи, в нем участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Торжественное открытие состоялось накануне, гостей и организаторов приветствовал президент РФ Владимир Путин.
По мнению Шаповалова, этот фестиваль – очень важное событие, сравнимое по своему масштабу и значимости с учетом геополитической обстановки и исторического контекста с Всемирным фестивалем молодежи и студентов, который проводился в 1950-х годах в СССР.
"Тогда миллионы людей по всему миру влюбились в Советский Союз. Все увидели, насколько это грандиозная страна, насколько доброжелательны люди – и те, кто побывали на фестивале, и те, кто с их слов узнали об этом. Уже 70 лет прошло, а весь мир до сих пор вспоминает тот фестиваль", – сказал Шаповалов.
Точно такая же цель просматривается и в нынешнем фестивале, которая сводится к желанию показать нашу страну, реальную Россию, молодежи мира, считает эксперт.
"Это желание продемонстрировать нашу открытость, дружелюбие, нашу готовность к контактам и взаимодействию. Это действительно так. И в этом смысле фестиваль в Екатеринбурге – это очень мощный сигнал миру о настоящей России. Не о той, которую показывают западные пропагандистские телеканалы. А о настоящей России, в которую приехали тысячи людей из всех макрорегионов мира", – сказал политолог.
По его словам, очередным доказательством тому, насколько мощной объединяющей силой обладает Россия для всех, кто ее уважает, стало грандиозное открытие фестиваля накануне.
"Я, кстати, собираюсь сегодня отправиться в Екатеринбург. Также поучаствую в этом грандиозном мероприятии. И надеюсь, что этот сигнал до мира дойдет", – добавил он.
Ранее в этот день вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая с лекцией на Международном фестивале молодежи 2026, рассказал, какие ценности считает для себя наиболее значимыми, подчеркнув, что "каждый, кто относится к России с уважением и принимает наши ценности, может обрести здесь второй дом".
Международный фестиваль молодежи 2026 проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Его основными площадками являются выставочный центр "Екатеринбург-Экспо" и кампус Уральского федерального университета. Ранее сообщалось, что его частью станет фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", который впервые будет проведен в этом году не в Крыму.
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