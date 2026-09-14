https://crimea.ria.ru/20260914/kursk-atakovan-krylatoy-raketoy---raneny-lyudi-i-est-razrusheniya-1159346808.html

Курск атакован крылатой ракетой - ранены люди и есть разрушения

Курск атакован крылатой ракетой - ранены люди и есть разрушения - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Курск атакован крылатой ракетой - ранены люди и есть разрушения

При отражении ракетной атаки ВСУ на Курск минувшей ночью двое мирных граждан получили ранения, зафиксированы множественные разрушения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T09:08

2026-09-14T09:08

2026-09-14T09:08

курск

атаки всу

александр хинштейн

происшествия

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. При отражении ракетной атаки ВСУ на Курск минувшей ночью двое мирных граждан получили ранения, зафиксированы множественные разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По информации губернатора, предварительно известно, что в результате падения обломков сбитой ракеты в Центральном округе повреждено остекление в квартирах трех многоквартирных и восьми частных домов.Также повреждения зафиксированы в детском саду, административном здании и лагере "Олимпиец", фрагментами ракеты посечено несколько автомобилей.По словам Хинштейна, оперативные службы уже побывали на местах происшествий, и сегодня, в понедельник, в течение дня вслед за ними будут выезжать комиссии, чтобы зафиксировать весь ущерб."Обязательно поможем всем, у кого пострадало имущество", – пообещал глава региона.Он также в очередной раз призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых боеприпасов, так как это может быть опасно для жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛА Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, атаки всу, александр хинштейн, происшествия, новости сво