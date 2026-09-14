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Курск атакован крылатой ракетой - ранены люди и есть разрушения - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Курск атакован крылатой ракетой - ранены люди и есть разрушения
Курск атакован крылатой ракетой - ранены люди и есть разрушения - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Курск атакован крылатой ракетой - ранены люди и есть разрушения
При отражении ракетной атаки ВСУ на Курск минувшей ночью двое мирных граждан получили ранения, зафиксированы множественные разрушения. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T09:08
2026-09-14T09:08
курск
атаки всу
александр хинштейн
происшествия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. При отражении ракетной атаки ВСУ на Курск минувшей ночью двое мирных граждан получили ранения, зафиксированы множественные разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.По информации губернатора, предварительно известно, что в результате падения обломков сбитой ракеты в Центральном округе повреждено остекление в квартирах трех многоквартирных и восьми частных домов.Также повреждения зафиксированы в детском саду, административном здании и лагере "Олимпиец", фрагментами ракеты посечено несколько автомобилей.По словам Хинштейна, оперативные службы уже побывали на местах происшествий, и сегодня, в понедельник, в течение дня вслед за ними будут выезжать комиссии, чтобы зафиксировать весь ущерб."Обязательно поможем всем, у кого пострадало имущество", – пообещал глава региона.Он также в очередной раз призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых боеприпасов, так как это может быть опасно для жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛА Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди
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4.7
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курск, атаки всу, александр хинштейн, происшествия, новости сво
Курск атакован крылатой ракетой - ранены люди и есть разрушения

В результате ракетной атаки ВСУ на Курск ранены люди и разрушения получила инфраструктура

09:08 14.09.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. При отражении ракетной атаки ВСУ на Курск минувшей ночью двое мирных граждан получили ранения, зафиксированы множественные разрушения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Нацисты этой ночью атаковали город Курск, наша система ПВО сбила вражескую крылатую ракету... К сожалению, пострадали два человека. У 46-летнего и 31-летнего мужчин минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения. Они доставлены в областную больницу", – сообщил Хинтшейн в МАКС.
По информации губернатора, предварительно известно, что в результате падения обломков сбитой ракеты в Центральном округе повреждено остекление в квартирах трех многоквартирных и восьми частных домов.
Также повреждения зафиксированы в детском саду, административном здании и лагере "Олимпиец", фрагментами ракеты посечено несколько автомобилей.
По словам Хинштейна, оперативные службы уже побывали на местах происшествий, и сегодня, в понедельник, в течение дня вслед за ними будут выезжать комиссии, чтобы зафиксировать весь ущерб.
"Обязательно поможем всем, у кого пострадало имущество", – пообещал глава региона.
Он также в очередной раз призвал жителей не приближаться к обломкам сбитых боеприпасов, так как это может быть опасно для жизни.
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КурскАтаки ВСУАлександр ХинштейнПроисшествияНовости СВО
 
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