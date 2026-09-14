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Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ
Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ
Восстановлением многоквартирных домов в Севастополе, которые были повреждены в результате атак ВСУ, займется Фонд содействия капитальному ремонту. Для этого... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T16:00
2026-09-14T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Восстановлением многоквартирных домов в Севастополе, которые были повреждены в результате атак ВСУ, займется Фонд содействия капитальному ремонту. Для этого организации будут предоставляться дополнительные региональные субсидии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в ходе заседания правительства.По словам Развожаева, фонд займется восстановлением фасадов, подъездов и квартир. По вопросам компенсации за утраченное имущество, которое находилось внутри жилых помещений в момент атак, граждане должны обращаться отдельно в муниципальные комиссии.7 сентября десять многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки ВСУ на Севастополь.28 августа в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, начался пожар, всех жильцов эвакуировали. В результате попадания БПЛА загорелась квартира на пятом этаже. Разрушения оказались значительные - в пятиэтажке полностью пострадал один подъезд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ

В Севастополе восстанавливать многоквартирные дома после атак ВСУ будет Фонд капремонта

16:00 14.09.2026 (обновлено: 16:09 14.09.2026)
 
© РИА Новости КрымПоследствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026
Последствия атаки ВСУ на Севастополь. 7 сентября 2026 - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Восстановлением многоквартирных домов в Севастополе, которые были повреждены в результате атак ВСУ, займется Фонд содействия капитальному ремонту. Для этого организации будут предоставляться дополнительные региональные субсидии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в ходе заседания правительства.

"Главным исполнителем по приведению домов в порядок после атак ВСУ будет Фонд содействия капитальному ремонту. Сейчас необходимо провести обследования и локально-сметные расчеты. После прохождения региональной экспертизы будет выделяться дополнительная региональная субсидия для восстановления домов фондом с его подрядными организациями", - рассказал губернатор.

По словам Развожаева, фонд займется восстановлением фасадов, подъездов и квартир. По вопросам компенсации за утраченное имущество, которое находилось внутри жилых помещений в момент атак, граждане должны обращаться отдельно в муниципальные комиссии.
7 сентября десять многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки ВСУ на Севастополь.
28 августа в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, начался пожар, всех жильцов эвакуировали. В результате попадания БПЛА загорелась квартира на пятом этаже. Разрушения оказались значительные - в пятиэтажке полностью пострадал один подъезд.
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