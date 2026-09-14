https://crimea.ria.ru/20260914/kto-i-kak-budet-vosstanavlivat-doma-v-sevastopole-posle-udarov-vsu--1159366846.html

Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ

Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Кто и как будет восстанавливать дома в Севастополе после ударов ВСУ

Восстановлением многоквартирных домов в Севастополе, которые были повреждены в результате атак ВСУ, займется Фонд содействия капитальному ремонту. Для этого... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T16:00

2026-09-14T16:00

2026-09-14T16:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Восстановлением многоквартирных домов в Севастополе, которые были повреждены в результате атак ВСУ, займется Фонд содействия капитальному ремонту. Для этого организации будут предоставляться дополнительные региональные субсидии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в ходе заседания правительства.По словам Развожаева, фонд займется восстановлением фасадов, подъездов и квартир. По вопросам компенсации за утраченное имущество, которое находилось внутри жилых помещений в момент атак, граждане должны обращаться отдельно в муниципальные комиссии.7 сентября десять многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки ВСУ на Севастополь.28 августа в Севастополе один из вражеских беспилотников попал в многоквартирный дом, начался пожар, всех жильцов эвакуировали. В результате попадания БПЛА загорелась квартира на пятом этаже. Разрушения оказались значительные - в пятиэтажке полностью пострадал один подъезд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20260913/sevastopol-atakovali-15-bespilotnikov-vsu--goryat-doma-i-les-1159336947.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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