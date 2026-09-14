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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи выросла очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи выросла очередь - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи выросла очередь
Крымский мост работает штатно, перед пунктами досмотра со стороны Керчи выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T12:17
2026-09-14T12:17
2026-09-14T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост работает штатно, перед пунктами досмотра со стороны Керчи выросла очередь. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Утром в понедельник у Крымского моста проезд был свободен с обеих сторон.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи выросла очередь
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 50 авто