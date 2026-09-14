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Крымский мост сейчас - оперативные данные
Крымский мост сейчас - оперативные данные - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Крымский мост сейчас - оперативные данные
Утром в понедельник у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T08:25
2026-09-14T08:25
2026-09-14T08:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Утром в понедельник у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас - оперативные данные
Крымский мост сейчас - обстановка утром 14 сентября