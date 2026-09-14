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Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз
У Крымского моста к обеду понедельника продолжает расти очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T16:08
2026-09-14T16:08
2026-09-14T16:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
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тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста к обеду понедельника продолжает расти очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Очередь перед досмотровыми пунктами на выезде с полуострова начала расти в понедельник около 11 часов, к полудню досмотра на выезде из Крыма ждали 50 автомобилей.При этом въезд в Крым свободен.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в шесть раз
Крымский мост – на выезде с полуострова проезда ждут 185 автомобилей