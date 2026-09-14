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Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд России
Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд России
Крымский силач установил рекорд России на чемпионате по буксировке тяжелой колесной техники. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде в рамках масштабного... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T14:59
2026-09-14T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Крымский силач установил рекорд России на чемпионате по буксировке тяжелой колесной техники. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде в рамках масштабного автомобильного фестиваля "Водители России". Об этом РИА Новости Крым сообщили в международном движении "Сильнейшая нация мира (СНМ)".Крымчанин протащил за собой на 20 метров тягач Sitrak C7H MAX, общий вес которого с прицепом составляет 16,8 тонны, за 32,9 секунды. Рекорд зафиксировали советник по рекордам и уникальным достижениям Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Иванов и президент "СНМ" Михаил Паллер.Участие в чемпионате приняли силачи из Центрального, Приволжского и Южного федерального округов России.Ранее сообщалось, что в Севастополе состоялся Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры - 2026", в рамках которого был установлен рекорд России и мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в КузбассеРоссийские гимнастки взяли медали на Кубке мира в УзбекистанеМировая общественность в шоке: Дегтярев о результатах РФ на Паралимпиаде
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крым, новости крыма, спорт, победа, награды
Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд России

Силач из Крыма установил рекорд России в буксировке тяжелой колесной техники

14:59 14.09.2026
 
© "Сильнейшая нация мира" в ВКСилач из Крыма Егор Сороколетов установил рекорд России в буксировке тяжелой колесной техники
Силач из Крыма Егор Сороколетов установил рекорд России в буксировке тяжелой колесной техники
© "Сильнейшая нация мира" в ВК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Крымский силач установил рекорд России на чемпионате по буксировке тяжелой колесной техники. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде в рамках масштабного автомобильного фестиваля "Водители России". Об этом РИА Новости Крым сообщили в международном движении "Сильнейшая нация мира (СНМ)".
"Лучший результат в буксировке крупногабаритной колесной техники с прицепом за собой с использованием каната зафиксирован как рекорд России… Рекорд установлен атлетом из Республики Крым Егором Сороколетовым", - говорится в сообщении.
Крымчанин протащил за собой на 20 метров тягач Sitrak C7H MAX, общий вес которого с прицепом составляет 16,8 тонны, за 32,9 секунды. Рекорд зафиксировали советник по рекордам и уникальным достижениям Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Иванов и президент "СНМ" Михаил Паллер.
"Буксировка тяжелой техники - не совсем спортивная дисциплина, так как характеристики каждого вида транспорта отличаются друг от друга. Однако по зрелищности и сложности ее трудно с чем-то сравнить. В чем еще проявить себя силачам, приглашенным на автофестиваль? Конечно, помериться силой с самыми мощными участниками - грузовиками", - отметил Паллер.
Участие в чемпионате приняли силачи из Центрального, Приволжского и Южного федерального округов России.
Ранее сообщалось, что в Севастополе состоялся Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры - 2026", в рамках которого был установлен рекорд России и мира.
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