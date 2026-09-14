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Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд России

Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд России - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Крымчанин протащил 17-тонный грузовик и установил рекорд России

Крымский силач установил рекорд России на чемпионате по буксировке тяжелой колесной техники. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде в рамках масштабного... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T14:59

2026-09-14T14:59

2026-09-14T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Крымский силач установил рекорд России на чемпионате по буксировке тяжелой колесной техники. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде в рамках масштабного автомобильного фестиваля "Водители России". Об этом РИА Новости Крым сообщили в международном движении "Сильнейшая нация мира (СНМ)".Крымчанин протащил за собой на 20 метров тягач Sitrak C7H MAX, общий вес которого с прицепом составляет 16,8 тонны, за 32,9 секунды. Рекорд зафиксировали советник по рекордам и уникальным достижениям Международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Михаил Иванов и президент "СНМ" Михаил Паллер.Участие в чемпионате приняли силачи из Центрального, Приволжского и Южного федерального округов России.Ранее сообщалось, что в Севастополе состоялся Всероссийский фестиваль силовых видов спорта "Евразийские игры - 2026", в рамках которого был установлен рекорд России и мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский богатырь завоевал бронзу на международном турнире в КузбассеРоссийские гимнастки взяли медали на Кубке мира в УзбекистанеМировая общественность в шоке: Дегтярев о результатах РФ на Паралимпиаде

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