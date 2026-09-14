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Холодный атмосферный фронт напомнит об осени: погода в Крыму в понедельник
Холодный атмосферный фронт напомнит об осени: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Холодный атмосферный фронт напомнит об осени: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму небо затянет облаками, пройдут дожди, днем местами очень сильные с грозой, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T00:01
2026-09-14T00:01
2026-09-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму небо затянет облаками, пройдут дожди, днем местами очень сильные с грозой, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +21...+23.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +20...+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +15 до +18 ночью, а днем поднимутся до +21...+24 градусов.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Холодный атмосферный фронт напомнит об осени: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник до +26 градусов и пройдут дожди с грозами