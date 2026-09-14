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Холодный атмосферный фронт напомнит об осени: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Холодный атмосферный фронт напомнит об осени: погода в Крыму в понедельник
Холодный атмосферный фронт напомнит об осени: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Холодный атмосферный фронт напомнит об осени: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму небо затянет облаками, пройдут дожди, днем местами очень сильные с грозой, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T00:01
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму небо затянет облаками, пройдут дожди, днем местами очень сильные с грозой, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +21...+23.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +20...+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +15 до +18 ночью, а днем поднимутся до +21...+24 градусов.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный атмосферный фронт напомнит об осени: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +26 градусов и пройдут дожди с грозами

00:01 14.09.2026
 
© РИА Новости КрымНадвигающаяся гроза
Надвигающаяся гроза - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму небо затянет облаками, пройдут дожди, днем местами очень сильные с грозой, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 7-12 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха составит ночью +14…+19, днем +20…+26 градусов, в горах +14…+19", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +21...+23.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем дождь, гроза. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +20...+22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь с грозой. Столбики термометров покажут от +15 до +18 ночью, а днем поднимутся до +21...+24 градусов.
В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Холодный атмосферный фронт напомнит об осени: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 14 сентября
22:45Воздушная тревога объявлена в Севастополе третий раз за день
21:55Выступление Путина на "БРИКС плюс" и атаки ВСУ на Севастополь: главное за день
21:43Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны
21:23Памятник палеонтологии: исследования пещеры "Таврида" в Крыму продолжатся
21:10Милослава и Аре – в Крыму родители дают своим детям очень редкие имена
20:55Где в Севастополе будет топливо 14 сентября
20:37Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 140 беспилотников ВСУ
20:23Погода "споткнется": в Крым будет прорываться холодный фронт – прогноз на неделю
20:11Как применяют коллаген из медуз в косметологии
19:55Виноград может остановить болезнь Паркинсона – исследования ученых
19:39Установка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителе
19:22В России впервые утвержден ГОСТ на карбюраторы
19:10В Крыму семью с детьми спасли из Долины Привидений
18:52Киселев: Германия уничтожит себя попыткой войны с Россией
18:39Групповые удары по Украине: что поражено днем 13 сентября
18:31В Крыму объявили отбой опасности по БПЛА
18:16Севастополь атаковали еще 12 беспилотников ВСУ – ранены люди
18:04Отбой воздушной тревоги прозвучал в Севастополе
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