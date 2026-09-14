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Хирурги достали из желудка женщины с синдромом Рапунцель полкило волос

Хирурги достали из желудка женщины с синдромом Рапунцель полкило волос - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Хирурги достали из желудка женщины с синдромом Рапунцель полкило волос

Медики Екатеринбурга извлекли из желудка 25-летней девушки полкилограмма волос – причиной патологии стал синдром Рапунцель, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T17:52

2026-09-14T17:52

2026-09-14T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Медики Екатеринбурга извлекли из желудка 25-летней девушки полкилограмма волос – причиной патологии стал синдром Рапунцель, сообщает пресс-служба регионального минздрава.Молодая пациентка поступила в приемное отделение центральной городской больницы №7 Екатеринбурга с жалобами на интенсивные боли в животе, тошноту и резкую слабость.Синдром Рапунцель – состояние, при котором человек бессознательно жует и заглатывает свои волосы. Волокна годами скапливаются в желудке и сплетаются в плотный ком.Удалить массивный ком через естественные пути было невозможно, поэтому хирургам пришлось делать разрезы. Сейчас здоровью и жизни пациентки ничего не угрожает.Ранее, в Крыму у новорожденной удалили огромную опухоль. Сложное вмешательство было проведено в первые сутки жизни ребенка. Речь идет о доброкачественной кистозной опухоли объемом около 300 мл, исходящей из яичника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромомВ Крыму повели уникальную операцию на легочной артерииКрым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года

екатеринбург

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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