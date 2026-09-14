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Хирурги достали из желудка женщины с синдромом Рапунцель полкило волос
Хирурги достали из желудка женщины с синдромом Рапунцель полкило волос - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Хирурги достали из желудка женщины с синдромом Рапунцель полкило волос
Медики Екатеринбурга извлекли из желудка 25-летней девушки полкилограмма волос – причиной патологии стал синдром Рапунцель, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T17:52
2026-09-14T17:52
2026-09-14T17:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Медики Екатеринбурга извлекли из желудка 25-летней девушки полкилограмма волос – причиной патологии стал синдром Рапунцель, сообщает пресс-служба регионального минздрава.Молодая пациентка поступила в приемное отделение центральной городской больницы №7 Екатеринбурга с жалобами на интенсивные боли в животе, тошноту и резкую слабость.Синдром Рапунцель – состояние, при котором человек бессознательно жует и заглатывает свои волосы. Волокна годами скапливаются в желудке и сплетаются в плотный ком.Удалить массивный ком через естественные пути было невозможно, поэтому хирургам пришлось делать разрезы. Сейчас здоровью и жизни пациентки ничего не угрожает.Ранее, в Крыму у новорожденной удалили огромную опухоль. Сложное вмешательство было проведено в первые сутки жизни ребенка. Речь идет о доброкачественной кистозной опухоли объемом около 300 мл, исходящей из яичника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромомВ Крыму повели уникальную операцию на легочной артерииКрым получит 388 единиц медицинского оборудования до конца года
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новости, екатеринбург, происшествия, здоровье
Хирурги достали из желудка женщины с синдромом Рапунцель полкило волос
Полкило волос из желудка 25-летней женщины достали врачи в Екатеринбурге
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Медики Екатеринбурга извлекли из желудка 25-летней девушки полкилограмма волос – причиной патологии стал синдром Рапунцель, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Молодая пациентка поступила в приемное отделение центральной городской больницы №7 Екатеринбурга с жалобами на интенсивные боли в животе, тошноту и резкую слабость.
"Проведенная диагностика показала, что желудок девушки был полностью забит плотным комком собственных волос весом полкилограмма", – цитирует РИА Новости сообщение областного минздрава.
Синдром Рапунцель – состояние, при котором человек бессознательно жует и заглатывает свои волосы. Волокна годами скапливаются в желудке и сплетаются в плотный ком.
Удалить массивный ком через естественные пути было невозможно, поэтому хирургам пришлось делать разрезы. Сейчас здоровью и жизни пациентки ничего не угрожает.
Ранее, в Крыму у новорожденной удалили
огромную опухоль. Сложное вмешательство было проведено в первые сутки жизни ребенка. Речь идет о доброкачественной кистозной опухоли объемом около 300 мл, исходящей из яичника.
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