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Какие населенных пункты Крыма останутся без газа на этой неделе - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Какие населенных пункты Крыма останутся без газа на этой неделе
Какие населенных пункты Крыма останутся без газа на этой неделе - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Какие населенных пункты Крыма останутся без газа на этой неделе
На этой неделе в нескольких населенных пунктах Крыма будут отключать газ в связи с проведением работ. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T20:32
2026-09-14T20:32
газ
отключение газа в крыму
крымгазсети
новости крыма
крым
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На этой неделе в нескольких населенных пунктах Крыма будут отключать газ в связи с проведением работ. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".Во вторник, 15 сентября, газ отключат в Керчи в период с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:- ул. Керченская, 5;- ул. Левина, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 26;- ул. Полевая, 28;- ул. Богдана Хмельницкого, 4, 6, 8, 14, 10, 24, 26, 28, 30, 36;- ул. Бодни, 1а, 3.В тот же период без голубого топлива останутся жители села Чистополье (ул. Виноградная, 1-9, 11-32, 48, 50, 52, 54).В четверг, 17 сентября, подача газа будет приостановлена в селе Медведево Черноморского района Крыма и в Феодосии. Жители Медведево останутся без газа на период с 08:00 до 17:00. В Феодосии отключению подлежат абоненты по улицам Володарского, Харьковской, Краснодарской, Киевской. Газ отключат на период с 09:00 до 15:00.Ранее сообщалось, что на сутки с 13 по 14 сентября 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на "Черномортрансгаз".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности - действуют ограниченияГазификация сел в Крыму – где работу заканчивают и что планируютЕсли не будет света и воды: как будут работать школы Симферополя в режиме ЧС
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газ, отключение газа в крыму, крымгазсети, новости крыма, крым, жкх крыма и севастополя
Какие населенных пункты Крыма останутся без газа на этой неделе

В некоторых городах и селах Крыма отключат газ 15 и 17 сентября

20:32 14.09.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГазоснабжение в Крыму
Газоснабжение в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На этой неделе в нескольких населенных пунктах Крыма будут отключать газ в связи с проведением работ. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".
Во вторник, 15 сентября, газ отключат в Керчи в период с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:
- ул. Керченская, 5;
- ул. Левина, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 26;
- ул. Полевая, 28;
- ул. Богдана Хмельницкого, 4, 6, 8, 14, 10, 24, 26, 28, 30, 36;
- ул. Бодни, 1а, 3.
В тот же период без голубого топлива останутся жители села Чистополье (ул. Виноградная, 1-9, 11-32, 48, 50, 52, 54).
В четверг, 17 сентября, подача газа будет приостановлена в селе Медведево Черноморского района Крыма и в Феодосии. Жители Медведево останутся без газа на период с 08:00 до 17:00. В Феодосии отключению подлежат абоненты по улицам Володарского, Харьковской, Краснодарской, Киевской. Газ отключат на период с 09:00 до 15:00.
Ранее сообщалось, что на сутки с 13 по 14 сентября 25 населенным пунктам Красногвардейского района Крыма ограничат подачу газа из-за плановых технологических работ на "Черномортрансгаз".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ГазОтключение газа в КрымуКрымгазсетиНовости КрымаКрымЖКХ Крыма и Севастополя
 
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