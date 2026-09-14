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Какие изменения планируют для ЕГЭ-2027 - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Какие изменения планируют для ЕГЭ-2027
Какие изменения планируют для ЕГЭ-2027 - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Какие изменения планируют для ЕГЭ-2027
Минпросвещения России не намерено усложнять задания ЕГЭ-2027, серьезных изменений в экзамене в конце текущего учебного года не готовится. Об этом на полях... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T07:27
2026-09-14T07:27
сергей кравцов
минпросвещения рф
егэ
экзамены
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Минпросвещения России не намерено усложнять задания ЕГЭ-2027, серьезных изменений в экзамене в конце текущего учебного года не готовится. Об этом на полях Международного фестиваля молодежи сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.По его словам, на данный момент решается вопрос о демоверсиях контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027, на основе которых будут готовиться сами экзаменационные задания.Соответствующие материалы опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений, их общественно-профессиональное обсуждение продлится до конца сентября, добавил Кравцов."До 10 ноября они будут утверждены", – уточнил министр.Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2027 году.С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи, участие в котором принимают десять тысяч человек из 191 страны. Министр просвещения Сергей Кравцов назвал фестиваль пространством для общения, обмена идеями и знакомства с возможностями, которые открываются перед современным поколением. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 14 человек на место: в колледжах Крыма завершилась приемная кампанияНа шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учениковВ Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей кравцов, минпросвещения рф, егэ, экзамены, новости, образование в россии, екатеринбург
Какие изменения планируют для ЕГЭ-2027

Минпросвещения не планирует усложнять задания ЕГЭ в 2027 году – Кравцов

07:27 14.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕГЭ русский язык
ЕГЭ русский язык - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Минпросвещения России не намерено усложнять задания ЕГЭ-2027, серьезных изменений в экзамене в конце текущего учебного года не готовится. Об этом на полях Международного фестиваля молодежи сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Никаких серьезных изменений в плане усложнения экзамена (в 2027 году – ред.) не планируется", – цитирует Кравцова РИА Новости.
По его словам, на данный момент решается вопрос о демоверсиях контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027, на основе которых будут готовиться сами экзаменационные задания.
Соответствующие материалы опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений, их общественно-профессиональное обсуждение продлится до конца сентября, добавил Кравцов.
"До 10 ноября они будут утверждены", – уточнил министр.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2027 году.
С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи, участие в котором принимают десять тысяч человек из 191 страны. Министр просвещения Сергей Кравцов назвал фестиваль пространством для общения, обмена идеями и знакомства с возможностями, которые открываются перед современным поколением. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.
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Сергей КравцовМинпросвещения РФЕГЭЭкзаменыНовостиОбразование в РоссииЕкатеринбург
 
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