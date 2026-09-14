https://crimea.ria.ru/20260914/kakie-izmeneniya-planiruyut-dlya-ege-2027-1159345631.html

Какие изменения планируют для ЕГЭ-2027

Какие изменения планируют для ЕГЭ-2027 - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Какие изменения планируют для ЕГЭ-2027

Минпросвещения России не намерено усложнять задания ЕГЭ-2027, серьезных изменений в экзамене в конце текущего учебного года не готовится. Об этом на полях... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T07:27

2026-09-14T07:27

2026-09-14T07:27

сергей кравцов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Минпросвещения России не намерено усложнять задания ЕГЭ-2027, серьезных изменений в экзамене в конце текущего учебного года не готовится. Об этом на полях Международного фестиваля молодежи сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.По его словам, на данный момент решается вопрос о демоверсиях контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2027, на основе которых будут готовиться сами экзаменационные задания.Соответствующие материалы опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений, их общественно-профессиональное обсуждение продлится до конца сентября, добавил Кравцов."До 10 ноября они будут утверждены", – уточнил министр.Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2027 году.С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи, участие в котором принимают десять тысяч человек из 191 страны. Министр просвещения Сергей Кравцов назвал фестиваль пространством для общения, обмена идеями и знакомства с возможностями, которые открываются перед современным поколением. РИА Новости - генеральный информационный партнер фестиваля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До 14 человек на место: в колледжах Крыма завершилась приемная кампанияНа шторы и учебники: в Роскачестве напомнили о запрете школам собирать деньги с учениковВ Крыму растет интерес абитуриентов к инженерии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кравцов, минпросвещения рф, егэ, экзамены, новости, образование в россии, екатеринбург