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Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоны - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоны
Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоны - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоны
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками "Герань-4" по локомотивам и железнодорожным эшелонам, использованным для перевозки военных грузов в... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T09:40
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками "Герань-4" по локомотивам и железнодорожным эшелонам, использованным для перевозки военных грузов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщает в Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видео с кадрами ударов. На опубликованных кадрах – моменты ударов российских реактивных беспилотников и контроль результатов поражения железнодорожного транспорта в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: что поражено днем 13 сентябряНовости СВО: что произошло в зоне боев за суткиВС РФ ударили по железной дороге на западе Украины и по электроподстанциям
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министерство обороны рф, удары по украине, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво
Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоны

Российские "Герани" поразили локомотивы и воинские ж/д эшелоны, используемые ВСУ

09:40 14.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками "Герань-4" по локомотивам и железнодорожным эшелонам, использованным для перевозки военных грузов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщает в Минобороны РФ.
"Расчетами ударных БПЛА-К "Герань-4 Сикер" были поражены локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны, использующиеся для перевозки в том числе различных грузов военного назначения по территории Украины", - говорится в сообщении.
Ведомство опубликовало видео с кадрами ударов. На опубликованных кадрах – моменты ударов российских реактивных беспилотников и контроль результатов поражения железнодорожного транспорта в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
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