https://crimea.ria.ru/20260914/ispolzovalis-dlya-vsu-armiya-rossiya-razgromila-lokomotivy-i-voinskie-eshelony-1159347188.html

Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоны

Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоны - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоны

Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками "Герань-4" по локомотивам и железнодорожным эшелонам, использованным для перевозки военных грузов в... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T09:40

2026-09-14T09:40

2026-09-14T09:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками "Герань-4" по локомотивам и железнодорожным эшелонам, использованным для перевозки военных грузов в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях. Об этом сообщает в Минобороны РФ.Ведомство опубликовало видео с кадрами ударов. На опубликованных кадрах – моменты ударов российских реактивных беспилотников и контроль результатов поражения железнодорожного транспорта в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине: что поражено днем 13 сентябряНовости СВО: что произошло в зоне боев за суткиВС РФ ударили по железной дороге на западе Украины и по электроподстанциям

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, удары по украине, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво