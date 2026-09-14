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Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы
Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы
На российской границе из-за рисков распространения вируса Эбола усилили санитарный контроль. Об этом сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T06:46
2026-09-14T06:46
анна попова
эбола
роспотребнадзор
россия
новости
вирусы
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На российской границе из-за рисков распространения вируса Эбола усилили санитарный контроль. Об этом сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.По словам Поповой, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Это делается для того, чтобы избежать рисков.Специалисты Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой в Уганде, которая граничит с Конго, особо пострадавшей от Эболы. Также африканским коллегам передали уникальные российские тесты для диагностики заболевания, включая и циркулирующий редкий штамм Бундибуджио. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796 человек. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекцийГлава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в историиНазвана самая смертоносная инфекция в мире
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РИА Новости Крым
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96
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анна попова, эбола, роспотребнадзор, россия, новости, вирусы, здравоохранение в россии
Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы

На российских границах усилили санитарный контроль из-за Эболы - Попова

06:46 14.09.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкГоспиталь
Госпиталь - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На российской границе из-за рисков распространения вируса Эбола усилили санитарный контроль. Об этом сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Хочу поблагодарить сотрудников пограничной службы. Они очень быстро отреагировали на все наши предложения и очень тщательно, плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Российскую Федерацию даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. И, конечно же, мы усилили контроль на границе", — сказала она.
По словам Поповой, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Это делается для того, чтобы избежать рисков.
Специалисты Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой в Уганде, которая граничит с Конго, особо пострадавшей от Эболы. Также африканским коллегам передали уникальные российские тесты для диагностики заболевания, включая и циркулирующий редкий штамм Бундибуджио.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796 человек. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
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Анна ПоповаЭболаРоспотребнадзорРоссияНовостиВирусыЗдравоохранение в России
 
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