https://crimea.ria.ru/20260914/isklyuchit-riski-na-granitsakh-rf-usilili-sanitarnyy-kontrol-iz-za-eboly-1159345205.html

Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы

Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы

На российской границе из-за рисков распространения вируса Эбола усилили санитарный контроль. Об этом сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T06:46

2026-09-14T06:46

2026-09-14T06:46

анна попова

эбола

роспотребнадзор

россия

новости

вирусы

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На российской границе из-за рисков распространения вируса Эбола усилили санитарный контроль. Об этом сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.По словам Поповой, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Это делается для того, чтобы избежать рисков.Специалисты Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой в Уганде, которая граничит с Конго, особо пострадавшей от Эболы. Также африканским коллегам передали уникальные российские тесты для диагностики заболевания, включая и циркулирующий редкий штамм Бундибуджио. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796 человек. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекцийГлава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в историиНазвана самая смертоносная инфекция в мире

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, эбола, роспотребнадзор, россия, новости, вирусы, здравоохранение в россии