https://crimea.ria.ru/20260914/isklyuchit-riski-na-granitsakh-rf-usilili-sanitarnyy-kontrol-iz-za-eboly-1159345205.html
Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы
Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы
На российской границе из-за рисков распространения вируса Эбола усилили санитарный контроль. Об этом сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T06:46
2026-09-14T06:46
2026-09-14T06:46
анна попова
эбола
роспотребнадзор
россия
новости
вирусы
здравоохранение в россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1b/1118990141_0:0:3339:1878_1920x0_80_0_0_457f58be814e2444db7ebec3cd0abd1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На российской границе из-за рисков распространения вируса Эбола усилили санитарный контроль. Об этом сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.По словам Поповой, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Это делается для того, чтобы избежать рисков.Специалисты Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой в Уганде, которая граничит с Конго, особо пострадавшей от Эболы. Также африканским коллегам передали уникальные российские тесты для диагностики заболевания, включая и циркулирующий редкий штамм Бундибуджио. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 796 человек. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны БРИКС создадут систему реагирования на вспышки инфекцийГлава ВОЗ: нынешняя эпидемия Эболы - самая быстроразвивающаяся в историиНазвана самая смертоносная инфекция в мире
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1b/1118990141_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_f8243a2d640272fcaf87ea551d68c53d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, эбола, роспотребнадзор, россия, новости, вирусы, здравоохранение в россии
Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы
На российских границах усилили санитарный контроль из-за Эболы - Попова
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На российской границе из-за рисков распространения вируса Эбола усилили санитарный контроль. Об этом сообщила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Хочу поблагодарить сотрудников пограничной службы. Они очень быстро отреагировали на все наши предложения и очень тщательно, плотно контролируют и передают информацию обо всех гражданах, которые прибывают в Российскую Федерацию даже транзитом из стран, где есть риск инфицирования. И, конечно же, мы усилили контроль на границе", — сказала она.
По словам Поповой, если специалисты фиксируют у прибывающих в страну повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья, их госпитализируют. Это делается для того, чтобы избежать рисков.
Специалисты Роспотребнадзора с самых первых дней начали помогать в борьбе с лихорадкой в Уганде, которая граничит с Конго, особо пострадавшей от Эболы. Также африканским коллегам передали уникальные российские тесты для диагностики заболевания, включая и циркулирующий редкий штамм Бундибуджио.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло
796 человек. 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: