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Грузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человек - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Грузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человек
Грузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человек - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Грузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человек
Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в понедельник в Карелии при столкновении рефрижератора и микроавтобуса. Об этом сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T18:00
2026-09-14T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в понедельник в Карелии при столкновении рефрижератора и микроавтобуса. Об этом сообщили в региональном МВД.В аварии пострадали семь человек: водитель и пассажиры микроавтобуса, среди них четверо детей.Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства устанавливаются.14 сентября в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали девять человек, у восьми из них легкие травмы. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта. В автобусе находились 16 пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человекаВ ДТП в Архангельской области погибли 12 человекБолее 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-Верде
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новости, карелия, происшествия, дтп
Грузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человек

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Карелии

18:00 14.09.2026
 
© Прокуратура Республики КарелияДТП в Пряжинском районе Карелии
ДТП в Пряжинском районе Карелии
© Прокуратура Республики Карелия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в понедельник в Карелии при столкновении рефрижератора и микроавтобуса. Об этом сообщили в региональном МВД.
"Зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие на 353 километре автодороги Р-21 "Кола" в Пряжинском районе. По предварительной информации полиции, в месте проведения дорожно-ремонтных работ водитель рефрижератора допустил наезд на микроавтобус, стоящий на красный сигнал светофора", – рассказали в МВД.
В аварии пострадали семь человек: водитель и пассажиры микроавтобуса, среди них четверо детей.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства устанавливаются.
14 сентября в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали девять человек, у восьми из них легкие травмы. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта. В автобусе находились 16 пассажиров.
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