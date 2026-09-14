https://crimea.ria.ru/20260914/gruzovik-vletel-v-mikroavtobus-v-karelii--postradali-sem-chelovek-1159372827.html

Грузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человек

Грузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человек - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Грузовик влетел в микроавтобус в Карелии – пострадали семь человек

Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в понедельник в Карелии при столкновении рефрижератора и микроавтобуса. Об этом сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T18:00

2026-09-14T18:00

2026-09-14T18:00

новости

карелия

происшествия

дтп

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159373281_0:134:1148:780_1920x0_80_0_0_82315e7bbbba0e3e55cdb4d16f44549c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Семь человек, в том числе четверо детей, пострадали в понедельник в Карелии при столкновении рефрижератора и микроавтобуса. Об этом сообщили в региональном МВД.В аварии пострадали семь человек: водитель и пассажиры микроавтобуса, среди них четверо детей.Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства устанавливаются.14 сентября в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали девять человек, у восьми из них легкие травмы. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта. В автобусе находились 16 пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человекаВ ДТП в Архангельской области погибли 12 человекБолее 20 детей погибли при падении автобуса в пропасть в Кабо-Верде

карелия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, карелия, происшествия, дтп