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Генсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Генсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия России
Генсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Генсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия России
НАТО располагает различными вариантами противодействия России, однако некоторые из них так и останутся секретными. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. НАТО располагает различными вариантами противодействия России, однако некоторые из них так и останутся секретными. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос о том, как альянс противодействует неким "российским гибридным угрозам".Он также заявил, что альянс продолжит поддерживать киевский режим и в дальнейшем эта поддержка будет только увеличиваться.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ неоднократно заявляли, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Киселев: Германия уничтожит себя попыткой войны с РоссиейРешатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнениеУчастие Путина в учениях Тихоокеанского флота стало сигналом США – мнение
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РИА Новости Крым
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россия, нато, марк рютте, в мире, западная помощь украине, новости
Генсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия России

Генсек НАТО Рютте публично заявил о секретных вариантах противодействия России

17:17 14.09.2026
 
© AP Photo Vadim GhirdaЗападные войска
Западные войска - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© AP Photo Vadim Ghirda
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. НАТО располагает различными вариантами противодействия России, однако некоторые из них так и останутся секретными. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос о том, как альянс противодействует неким "российским гибридным угрозам".
"У нас есть все варианты ответа. Мы просто не можем всегда рассказывать вам, в чем они заключаются. Поэтому некоторые из них будут публичными, а некоторые нет", - цитирует заявление Рютте РИА Новости.
Он также заявил, что альянс продолжит поддерживать киевский режим и в дальнейшем эта поддержка будет только увеличиваться.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ неоднократно заявляли, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.
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РоссияНАТОМарк РюттеВ миреЗападная помощь УкраинеНовости
 
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