https://crimea.ria.ru/20260914/gensek-nato-zayavil-o-sekretnykh-variantakh-protivodeystviya-rossii-1159371660.html

Генсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия России

Генсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия России - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Генсек НАТО заявил о секретных вариантах противодействия России

НАТО располагает различными вариантами противодействия России, однако некоторые из них так и останутся секретными. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T17:17

2026-09-14T17:17

2026-09-14T17:17

россия

нато

марк рютте

в мире

западная помощь украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. НАТО располагает различными вариантами противодействия России, однако некоторые из них так и останутся секретными. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос о том, как альянс противодействует неким "российским гибридным угрозам".Он также заявил, что альянс продолжит поддерживать киевский режим и в дальнейшем эта поддержка будет только увеличиваться.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ неоднократно заявляли, что размещение на Украине войск и военных объектов Запада являются интервенцией, несущей угрозу безопасности России – подразделения и военные объекты Запада на Украине будут рассматриваться в качестве законных боевых целей ВС РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Киселев: Германия уничтожит себя попыткой войны с РоссиейРешатся ли США и НАТО на действия против России в Арктике – мнениеУчастие Путина в учениях Тихоокеанского флота стало сигналом США – мнение

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, марк рютте, в мире, западная помощь украине, новости