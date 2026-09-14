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Генпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУ
Генпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУ - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Генпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУ
Генпрокурор Украины Руслан Кравченко после объявлении о своей отставке на фоне проведенных у него обысков обвинил директора Национального антикоррупционного... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T09:55
2026-09-14T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко после объявлении о своей отставке на фоне проведенных у него обысков обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении с целью избежать наказания.Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.Кравченко выписал обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу спустя неделю после того, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у самого генпрокурора, а также у его заместителя Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.Эти и другие операции проводятся в рамках расследования предполагаемой преступной организации, причастной к работе мошеннических колл-центров и легализации имущества на Украине. Тогда, на фоне обысков, Кравченко сообщил, что подал в отставку с должности генерального прокурора Украины.В России заочно арестовали украинского военного прокурораВ конце августа на Украине арестовали фигурантов нового расследования НАБУ. В начале сентября сообщалось, что в офисе Зеленского проходят следственные действия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский уволил замглавы своего офиса после обысков НАБУРейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении ЗеленскогоСША выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с Путиным
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национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , украина, коррупция, новости
Генпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУ
Генпрокурор Украины Кравченко подготовил обвинение в отношении директора НАБУ Кривоноса
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко после объявлении о своей отставке на фоне проведенных у него обысков обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении с целью избежать наказания.
"Я подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу", – сообщил Кравченко в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале, отметив, что ему давно следовало это сделать.
Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.
Кравченко выписал обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу спустя неделю после того, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у самого генпрокурора, а также у его заместителя Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Эти и другие операции проводятся в рамках расследования предполагаемой преступной организации, причастной к работе мошеннических колл-центров и легализации имущества на Украине. Тогда, на фоне обысков, Кравченко сообщил, что подал в отставку с должности генерального прокурора Украины.
В конце августа на Украине арестовали
фигурантов нового расследования НАБУ. В начале сентября сообщалось
, что в офисе Зеленского проходят следственные действия.
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