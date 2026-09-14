https://crimea.ria.ru/20260914/genprokuror-ukrainy-obyavil-o-podozrenii-direktoru-nabu-1159347459.html

Генпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУ

Генпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУ - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Генпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУ

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко после объявлении о своей отставке на фоне проведенных у него обысков обвинил директора Национального антикоррупционного... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T09:55

2026-09-14T09:55

2026-09-14T09:55

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко после объявлении о своей отставке на фоне проведенных у него обысков обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении с целью избежать наказания.Кравченко обвинил директора НАБУ в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении для искусственного создания оснований, чтобы избежать ответственности в суде.Кравченко выписал обвинение директору НАБУ Семену Кривоносу спустя неделю после того, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыски у самого генпрокурора, а также у его заместителя Марии Вдовиченко и главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.Эти и другие операции проводятся в рамках расследования предполагаемой преступной организации, причастной к работе мошеннических колл-центров и легализации имущества на Украине. Тогда, на фоне обысков, Кравченко сообщил, что подал в отставку с должности генерального прокурора Украины.В России заочно арестовали украинского военного прокурораВ конце августа на Украине арестовали фигурантов нового расследования НАБУ. В начале сентября сообщалось, что в офисе Зеленского проходят следственные действия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский уволил замглавы своего офиса после обысков НАБУРейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении ЗеленскогоСША выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с Путиным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , украина, коррупция, новости