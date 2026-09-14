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Где в Севастополе будет топливо 15 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Где в Севастополе будет топливо 15 сентября
Где в Севастополе будет топливо 15 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Где в Севастополе будет топливо 15 сентября
Во вторник, 15 сентября на автозаправках Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо. Бензин разных марок можно будет купить по QR-кодам. Об этом... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T20:55
2026-09-14T20:55
новости севастополя
севастополь
правительство севастополя
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Во вторник, 15 сентября на автозаправках Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо. Бензин разных марок можно будет купить по QR-кодам. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.ДТ, ДТ NP в свободной продаже – лимит до 40 литров, добавили в пресс-службе. Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.На шести станциях "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10 часов утра – лимит 20 литров – по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Проверить бот можно до 21:30.Продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов, поскольку количеств топлива ограничено. На заправках "ТЭС" разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP – для работы домашних генераторов. На АЗС "АТАН" лить топливо в канистры не будут.Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе правительства РФ по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер России Александр Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакМинтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗСНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо
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РИА Новости Крым
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96
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новости севастополя, севастополь, правительство севастополя, транспорт, топливо
Где в Севастополе будет топливо 15 сентября

Где заправиться в Севастополе 15 сентября

20:55 14.09.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Во вторник, 15 сентября на автозаправках Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо. Бензин разных марок можно будет купить по QR-кодам. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
"Продажа трех видов топлива – АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92 – на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит – 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 – лимит 20 литров – по QR-коду по цене не выше 100 рублей", – сказано в сообщении.
ДТ, ДТ NP в свободной продаже лимит до 40 литров, добавили в пресс-службе. Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.
На шести станциях "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10 часов утра – лимит 20 литров – по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Проверить бот можно до 21:30.
Продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов, поскольку количеств топлива ограничено. На заправках "ТЭС" разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP – для работы домашних генераторов. На АЗС "АТАН" лить топливо в канистры не будут.
Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе правительства РФ по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер России Александр Новак.
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В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – Новак
Минтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗС
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