https://crimea.ria.ru/20260914/gde-v-sevastopole-budet-toplivo-15-sentyabrya-1159377147.html

Где в Севастополе будет топливо 15 сентября

Где в Севастополе будет топливо 15 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Где в Севастополе будет топливо 15 сентября

Во вторник, 15 сентября на автозаправках Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо. Бензин разных марок можно будет купить по QR-кодам. Об этом... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T20:55

2026-09-14T20:55

2026-09-14T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Во вторник, 15 сентября на автозаправках Севастополя в свободной продаже будет дизельное топливо. Бензин разных марок можно будет купить по QR-кодам. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.ДТ, ДТ NP в свободной продаже – лимит до 40 литров, добавили в пресс-службе. Лимит 40 литров на все виды топлива завтра будет действовать на трех АЗС: Орлиное, Таврида-1, Таврида-2.На шести станциях "Атан" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10 часов утра – лимит 20 литров – по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Проверить бот можно до 21:30.Продавать бензин по кодам будут с 9 до 16 часов, поскольку количеств топлива ограничено. На заправках "ТЭС" разрешена заправка в канистры только АИ-92, ДТ и ДТ NP – для работы домашних генераторов. На АЗС "АТАН" лить топливо в канистры не будут.Российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе правительства РФ по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, которое провел вице-премьер России Александр Новак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакМинтопэнерго Крыма пояснило введение ограничений на АЗСНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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