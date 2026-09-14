https://crimea.ria.ru/20260914/gde-v-krymu-kupit-benzin-po-100-rubley---dannye-na-ponedelnik-1159345839.html

Где в Крыму купить бензин по 100 рублей - данные на понедельник

Где в Крыму купить бензин по 100 рублей - данные на понедельник - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Где в Крыму купить бензин по 100 рублей - данные на понедельник

Купить бензин по 100 рублей в Крыму в понедельник, 14 сентября, можно на 94-х автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк в... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T07:57

2026-09-14T07:57

2026-09-14T07:58

юрий гоцанюк

топливо в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Купить бензин по 100 рублей в Крыму в понедельник, 14 сентября, можно на 94-х автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.По его словам, поставки топлива были распределены между крупнейшими сетями республики по графику, согласно которому в сети "АТАН" отпуск бензина АИ-92 начнется в 08.00 на 39 АЗС (общий объем – 99 тонн)."Сеть "ТЭС": продажи начнутся в 18:00 на 55 станциях. В наличии будут АИ-92 (77 тонн), АИ-95 (81 тонна) и дизельное топливо (98 тонн)", – добавил Гоцанюк.Он напомнил, что актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Минтопэнерго РК, и данные там обновляются ежедневно с 07-30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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