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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей - данные на понедельник - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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Где в Крыму купить бензин по 100 рублей - данные на понедельник
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей - данные на понедельник - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей - данные на понедельник
Купить бензин по 100 рублей в Крыму в понедельник, 14 сентября, можно на 94-х автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк в... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T07:57
2026-09-14T07:58
юрий гоцанюк
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
новости крыма
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бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Купить бензин по 100 рублей в Крыму в понедельник, 14 сентября, можно на 94-х автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.По его словам, поставки топлива были распределены между крупнейшими сетями республики по графику, согласно которому в сети "АТАН" отпуск бензина АИ-92 начнется в 08.00 на 39 АЗС (общий объем – 99 тонн)."Сеть "ТЭС": продажи начнутся в 18:00 на 55 станциях. В наличии будут АИ-92 (77 тонн), АИ-95 (81 тонна) и дизельное топливо (98 тонн)", – добавил Гоцанюк.Он напомнил, что актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Минтопэнерго РК, и данные там обновляются ежедневно с 07-30.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России сформируют систему мониторинга ситуации на топливном рынке – НовакТопливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакНовак поручил усилить контроль за ценами на топливо
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юрий гоцанюк, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму, новости крыма, крым, бензин
Где в Крыму купить бензин по 100 рублей - данные на понедельник

В Крыму бензин по 100 рублей можно купить на 94 АЗС

07:57 14.09.2026 (обновлено: 07:58 14.09.2026)
 
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКСМашины на заправке в Крыму
Машины на заправке в Крыму
© Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Купить бензин по 100 рублей в Крыму в понедельник, 14 сентября, можно на 94-х автозаправочных станциях. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк в своем канале в МАКС.
"Сегодня в розничную сеть Крыма поступит 355 тонн топлива, которое будет реализовано на 94 АЗС по фиксированной цене – не выше 100 рублей за литр", – сообщил Гоцанюк.
По его словам, поставки топлива были распределены между крупнейшими сетями республики по графику, согласно которому в сети "АТАН" отпуск бензина АИ-92 начнется в 08.00 на 39 АЗС (общий объем – 99 тонн).
"Сеть "ТЭС": продажи начнутся в 18:00 на 55 станциях. В наличии будут АИ-92 (77 тонн), АИ-95 (81 тонна) и дизельное топливо (98 тонн)", – добавил Гоцанюк.
Он напомнил, что актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Минтопэнерго РК, и данные там обновляются ежедневно с 07-30.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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