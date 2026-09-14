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ЕС не смог договориться о продлении санкций против России
ЕС не смог договориться о продлении санкций против России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
ЕС не смог договориться о продлении санкций против России
Страны Евросоюза не смогли согласовать продление одного из санкционных пакетов против России. В понедельник послы ЕС не пришли к согласию в отношении заморозки... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T15:39
2026-09-14T15:39
2026-09-14T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Страны Евросоюза не смогли согласовать продление одного из санкционных пакетов против России. В понедельник послы ЕС не пришли к согласию в отношении заморозки активов примерно трех тысяч российских физических и юридических лиц, пишет издание Politico.Одним из главных препятствий стали требования Словакии пересмотреть санкционные списки. Братислава потребовала исключить из санкционного списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предложила компромиссный вариант – исключить только Усманова.Другая часть дискуссии касалась вопроса о том, что следует ли продлевать санкции на шесть месяцев, или продлить их на 12. Словакия, по данным Politico, не готова поддержать увеличение этого срока.Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас анонсировала, что осенью намерена представить странам Евросоюза "самый масштабный" пакет санкций против России. По мнению политолога, профессора МГИМО Кирилла Коктыша, анонсированные Европой "самые масштабные" санкции против России являются туманом идеологии, которым политические актеры в Европе, находящиеся на содержании у США, прикрывают развал Евросоюза по плану Вашингтона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз хочет наказать МОК за снятие санкций с российских спортсменовЕврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на оружие для УкраиныЗачем патриарха Кирилла включили в 21 пакет санкций ЕС против РФ – мнение
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новости, европа, европейский союз (ес), россия, санкции против россии
ЕС не смог договориться о продлении санкций против России
Страны ЕС не смогли продлить одну из программ санкций против России – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Страны Евросоюза не смогли согласовать продление одного из санкционных пакетов против России. В понедельник послы ЕС не пришли к согласию в отношении заморозки активов примерно трех тысяч российских физических и юридических лиц, пишет издание Politico.
"Послам, собравшимся в Брюсселе в понедельник, необходимо было достичь единогласного соглашения, поскольку срок действия режима, регулирующего замораживание активов примерно 3 тысяч физических и юридических лиц, истекает во вторник", – сообщается в издании.
Одним из главных препятствий стали требования Словакии пересмотреть санкционные списки. Братислава потребовала исключить из санкционного списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Франция предложила компромиссный вариант – исключить только Усманова.
Другая часть дискуссии касалась вопроса о том, что следует ли продлевать санкции на шесть месяцев, или продлить их на 12. Словакия, по данным Politico, не готова поддержать увеличение этого срока.
Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас анонсировала, что осенью намерена представить странам Евросоюза "самый масштабный" пакет санкций против России. По мнению политолога, профессора МГИМО Кирилла Коктыша, анонсированные Европой "самые масштабные" санкции против России являются
туманом идеологии, которым политические актеры в Европе, находящиеся на содержании у США, прикрывают развал Евросоюза по плану Вашингтона.
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