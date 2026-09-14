Рейтинг@Mail.ru
Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260914/energosnabzhenie-kryma---situatsiya-na-utro-14-sentyabrya-1159346041.html
Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро 14 сентября
Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро 14 сентября
В Крыму продолжаются перебои с электроснабжением. Об этом в понедельник сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T08:14
2026-09-14T08:14
гуп рк "крымэнерго"
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
энергосистема крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150407854_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b341a89525b4d0a7de714952e2d21b4d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются перебои с электроснабжением. Об этом в понедельник сообщили в компании "Крымэнерго".В "Крымэнерго" напомнили, что свет подают потребителям в зависимости от возможностей электрической сети. При этом аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150407854_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1df6c2e448c0553c97681857f51e7efd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма
Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро 14 сентября

В Крыму сохраняется дефицит мощности в энергосистеме

08:14 14.09.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЭлектросети
Электросети
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются перебои с электроснабжением. Об этом в понедельник сообщили в компании "Крымэнерго".
"На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения. В некоторых энергорайонах полуострова сохраняются перебои с электроснабжением", - говорится в сообщении.
В "Крымэнерго" напомнили, что свет подают потребителям в зависимости от возможностей электрической сети. При этом аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетям
Аксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"
С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
 
ГУП РК "Крымэнерго"КрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоны
09:28Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей
09:08Курск атакован крылатой ракетой - ранены люди и есть разрушения
08:53"Отлитые в граните": самые яркие цитаты Дмитрия Медведева
08:37Ребенок и четверо взрослых пострадали в Сочи при отражении атаки БПЛА
08:29Почти 400 БПЛА сбили за ночь над российскими регионами
08:25Крымский мост сейчас - оперативные данные
08:14Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро 14 сентября
07:57Где в Крыму купить бензин по 100 рублей - данные на понедельник
07:49Ждать ли в Крыму бабье лето в октябре
07:27Какие изменения планируют для ЕГЭ-2027
06:58Спасти Азовское море: ученые из Крыма проведут комплексные исследования
06:46Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы
06:31Жизнь ценою жизни: мемориал погибшим медикам создадут в Крыму
06:08Новости Крыма - что произошло за ночь
00:01Холодный атмосферный фронт напомнит об осени: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 14 сентября
22:45Воздушная тревога объявлена в Севастополе третий раз за день
21:55Выступление Путина на "БРИКС плюс" и атаки ВСУ на Севастополь: главное за день
21:43Россия проводит выборы в условиях объявленной Западом войны
Лента новостейМолния