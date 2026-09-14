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Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро 14 сентября
Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро 14 сентября - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро 14 сентября
В Крыму продолжаются перебои с электроснабжением. Об этом в понедельник сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T08:14
2026-09-14T08:14
2026-09-14T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются перебои с электроснабжением. Об этом в понедельник сообщили в компании "Крымэнерго".В "Крымэнерго" напомнили, что свет подают потребителям в зависимости от возможностей электрической сети. При этом аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно, энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приостановили прием заявок на подключения к энергосетямАксенов уволил гендиректора "Крымэнерго"С 1 октября в Крыму электроэнергия подорожает на 11,3 процента
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Энергоснабжение Крыма - ситуация на утро 14 сентября
В Крыму сохраняется дефицит мощности в энергосистеме