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Два человека погибли при пожаре в Кировском районе Крыма

Два человека погибли при пожаре в Кировском районе Крыма - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Два человека погибли при пожаре в Кировском районе Крыма

В результате ночного пожара в селе Золотое Поле Кировского района Крыма погибли два человека. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T14:21

2026-09-14T14:21

2026-09-14T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В результате ночного пожара в селе Золотое Поле Кировского района Крыма погибли два человека. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Крым."Произошел пожар квартире на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома. Горели вещи на балконе. Пламя перекинулось на чердак", - говорится в сообщении.По данным крымского главка МЧС РФ, возгорание на площади 50 квадратных метров удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Из горящего здания на улице Ленина были эвакуированы 10 человек, включая двоих детей.Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара."В прокуратуре контролируется ход процессуальной проверки, организованной по указанному факту", - говорится в сообщении надзорного ведомства.В МЧС настоятельно рекомендует не курить в постели или кресле, всегда убеждаться, что сигарета потушена. Также в ведомстве призывают устанавливать в домах и кавртирах автономные дымовые извещатели.Ранее сообщалось, что в городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов ВСУ погибла местная жительница. Еще двое пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детейВ Крыму вспыхнул пожар на территории частного домаОтбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧС

кировский район крыма

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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