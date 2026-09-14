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Два человека погибли при пожаре в Кировском районе Крыма
Два человека погибли при пожаре в Кировском районе Крыма - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Два человека погибли при пожаре в Кировском районе Крыма
В результате ночного пожара в селе Золотое Поле Кировского района Крыма погибли два человека. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T14:21
2026-09-14T14:21
2026-09-14T14:21
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В результате ночного пожара в селе Золотое Поле Кировского района Крыма погибли два человека. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Крым."Произошел пожар квартире на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома. Горели вещи на балконе. Пламя перекинулось на чердак", - говорится в сообщении.По данным крымского главка МЧС РФ, возгорание на площади 50 квадратных метров удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Из горящего здания на улице Ленина были эвакуированы 10 человек, включая двоих детей.Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара."В прокуратуре контролируется ход процессуальной проверки, организованной по указанному факту", - говорится в сообщении надзорного ведомства.В МЧС настоятельно рекомендует не курить в постели или кресле, всегда убеждаться, что сигарета потушена. Также в ведомстве призывают устанавливать в домах и кавртирах автономные дымовые извещатели.Ранее сообщалось, что в городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов ВСУ погибла местная жительница. Еще двое пострадали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детейВ Крыму вспыхнул пожар на территории частного домаОтбивал дома от лесного пожара: юный нахимовец представлен к награде МЧС
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, кировский район крыма
Два человека погибли при пожаре в Кировском районе Крыма
При пожаре в многоквартирном доме в Кировском районе Крыма погибли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В результате ночного пожара в селе Золотое Поле Кировского района Крыма погибли два человека. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Крым.
"Произошел пожар квартире на третьем этаже трехэтажного многоквартирного дома. Горели вещи на балконе. Пламя перекинулось на чердак", - говорится в сообщении.
По данным крымского главка МЧС РФ, возгорание на площади 50 квадратных метров удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Из горящего здания на улице Ленина были эвакуированы 10 человек, включая двоих детей.
"К сожалению, в квартире были обнаружены двое погибших– мужчина 55 лет и женщина 89 лет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении", - рассказали спасатели.
Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств пожара.
"В прокуратуре контролируется ход процессуальной проверки, организованной по указанному факту", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В МЧС настоятельно рекомендует не курить в постели или кресле, всегда убеждаться, что сигарета потушена. Также в ведомстве призывают устанавливать в домах и кавртирах автономные дымовые извещатели.
Ранее сообщалось, что в городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов ВСУ погибла местная жительница
. Еще двое пострадали.
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