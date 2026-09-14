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ДТП с автобусом в Симферополе и атака ВСУ на Севастополь: главное за день - РИА Новости Крым, 14.09.2026
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ДТП с автобусом в Симферополе и атака ВСУ на Севастополь: главное за день
ДТП с автобусом в Симферополе и атака ВСУ на Севастополь: главное за день - РИА Новости Крым, 14.09.2026
ДТП с автобусом в Симферополе и атака ВСУ на Севастополь: главное за день
В Симферополе автобус влетел в супермаркет. После атаки ВСУ на Севастополь произошло возгорание крыши детского сада. ЕС не смог согласовать продление одного из... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T22:30
2026-09-14T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе автобус влетел в супермаркет. После атаки ВСУ на Севастополь произошло возгорание крыши детского сада. ЕС не смог согласовать продление одного из санкционных пакетов против России. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости от Лондона. Больше сотни подпольных оружейников задержаны в регионах России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымДТП с автобусом в СимферополеВ центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в несколько авто и затем в здание магазина. В автобусе находились 16 пассажиров.В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали девять человек, у восьми из них легкие травмы.Атака дронов ВСУ на СевастопольСевастополь отразил очередную атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над городом 18 украинских беспилотников.По данным губернатора, в результате отражения атаки БПЛА на территории образовательного центра "Бухта Казачья" произошло локальное возгорание кровли детского сада "Маяк детства". Пожар оперативно локализовали пожарные подразделения Черноморского флота. На момент инцидента все дети находились в укрытии.Также на конечной остановке в Голландии осколками сбитого БПЛА повредило крышу и два окна в автобусе маршрута №46. Никто не пострадал.Три страны требуют независимости от ЛондонаШотландия, Уэльс и Северная Ирландия подпишут декларацию с требованием к Лондону о предоставлении права на проведение референдумов по вопросу независимости. Об этом сказано в совместном пресс-релизе первых министров регионов."Лидеры призовут британское правительство подготовить, спланировать и содействовать конституционным изменениям в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии", – цитирует выдержку из заявления РИА Новости.ЕС не смог договориться о продлении санкций против РоссииСтраны Евросоюза не смогли согласовать продление одного из санкционных пакетов против России. В понедельник послы ЕС не пришли к согласию в отношении заморозки активов примерно трех тысяч российских физических и юридических лиц.Одним из главных препятствий стали требования Словакии пересмотреть санкционные списки. Другая часть дискуссии касалась вопроса о том, что следует ли продлевать санкции на шесть месяцев, или продлить их на 12.Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах РоссииВ более чем 40 регионах России задержаны 111 граждан, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Пресечена деятельность 37 подпольных мастерских. В них велись изготовление и модернизация оружия, переделка охолощенных и сигнальных образцов в боевые, а также производство боеприпасов с целью дальнейшего сбытаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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5
4.7
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ДТП с автобусом в Симферополе и атака ВСУ на Севастополь: главное за день

ДТП с автобусом в Симферополе и атака беспилотников ВСУ на Севастополь – главное за день

22:30 14.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В Симферополе автобус влетел в супермаркет. После атаки ВСУ на Севастополь произошло возгорание крыши детского сада. ЕС не смог согласовать продление одного из санкционных пакетов против России. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия требуют независимости от Лондона. Больше сотни подпольных оружейников задержаны в регионах России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

ДТП с автобусом в Симферополе

В центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в несколько авто и затем в здание магазина. В автобусе находились 16 пассажиров.
В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали девять человек, у восьми из них легкие травмы.
ДТП в Крыму
18:32
Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие

Атака дронов ВСУ на Севастополь

Севастополь отразил очередную атаку ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над городом 18 украинских беспилотников.
По данным губернатора, в результате отражения атаки БПЛА на территории образовательного центра "Бухта Казачья" произошло локальное возгорание кровли детского сада "Маяк детства". Пожар оперативно локализовали пожарные подразделения Черноморского флота. На момент инцидента все дети находились в укрытии.
Также на конечной остановке в Голландии осколками сбитого БПЛА повредило крышу и два окна в автобусе маршрута №46. Никто не пострадал.
Линии электропередач в Московской области. - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
18:13
Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики России

Три страны требуют независимости от Лондона

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подпишут декларацию с требованием к Лондону о предоставлении права на проведение референдумов по вопросу независимости. Об этом сказано в совместном пресс-релизе первых министров регионов.
"Лидеры призовут британское правительство подготовить, спланировать и содействовать конституционным изменениям в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии", – цитирует выдержку из заявления РИА Новости.
Трехсторонние переговоры России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
19:10
Трехсторонние переговоры по Украине возможны в октябре – условие

ЕС не смог договориться о продлении санкций против России

Страны Евросоюза не смогли согласовать продление одного из санкционных пакетов против России. В понедельник послы ЕС не пришли к согласию в отношении заморозки активов примерно трех тысяч российских физических и юридических лиц.
Одним из главных препятствий стали требования Словакии пересмотреть санкционные списки. Другая часть дискуссии касалась вопроса о том, что следует ли продлевать санкции на шесть месяцев, или продлить их на 12.
Госпиталь - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
06:46
Исключить риски: на границах РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы

Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России

В более чем 40 регионах России задержаны 111 граждан, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пресечена деятельность 37 подпольных мастерских. В них велись изготовление и модернизация оружия, переделка охолощенных и сигнальных образцов в боевые, а также производство боеприпасов с целью дальнейшего сбыта
В зале суда - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
13:29
Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов
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Заголовок открываемого материала
22:30ДТП с автобусом в Симферополе и атака ВСУ на Севастополь: главное за день
22:08Почему БРИКС сильнее любого гегемона и в чем Россия переиграла США – мнение
21:55США добавили ВТБ в список антииранских санкций
21:39Российские операторы дронов вскрыли объекты ВСУ в пригороде Херсона
21:23Мощный сигнал миру: что показал Международный фестиваль молодежи в России
21:14Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:10На участке трассы "Новороссия" меняют асфальт
20:55Где в Севастополе будет топливо 15 сентября
20:40173 украинских дрона уничтожены за день над регионами России
20:32Какие населенных пункты Крыма останутся без газа на этой неделе
20:30Воздушная тревога объявлена в Севастополе – всем в укрытия
20:11Протекает крыша: Оборонительную башню в Севастополе закроют для посещений
19:55Реконструкция очистных сооружений в Гурзуфе – как идут работы
19:37В Крыму за неделю потушили 113 пожаров
19:22Выборы в Крыму – как обеспечат безопасность на участках
19:10Трехсторонние переговоры по Украине возможны в октябре – условие
18:55Власти Севастополя добавили почти 24 миллиона на выплаты после атак ВСУ
18:32Тройное ДТП произошло на трассе в Крыму – есть пострадавшие
18:20В села Сакского района Крыма возвращают газ после масштабного отключения
18:19ВС РФ продолжают бить по железной дороге на западе Украины и по портам
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