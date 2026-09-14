Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе
В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали девять человек - Минздрав
16:18 14.09.2026 (обновлено: 16:27 14.09.2026)
© РИА Новости КрымВ Симферополе автобус врезался в здание ТЦ
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали девять человек, у восьми из них легкие травмы. Об этом сообщили в Минздраве республики.
Утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в несколько авто и затем в здание магазина. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта. В автобусе находились 16 пассажиров.
"После дорожно‑транспортного происшествия за медицинской помощью обратились девять человек, включая водителя автобуса. По результатам обследования у восьми пациентов диагностированы травмы легкой степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь в амбулаторных условиях", - проинформировали в ведомстве.
И добавили, что информация о состоянии здоровья водителя автобуса уточняется.
© Следком Крыма и СевастополяДТП с автобусом в Симферополе
© Следком Крыма и Севастополя
ДТП с автобусом в Симферополе
Следком начал проверку по факту ДТП.
"Проводится проверка на предмет статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан", – сказано в сообщении.
Сейчас следователи осматривают место происшествия и транспортное средство, истребована техническая и маршрутная документация. Будет дана оценка действиям сотрудников компании-перевозчика, ответственных за техническое состояние автобуса и процедуру предрейсового осмотра водителя.
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