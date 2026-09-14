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Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе

Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Девять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе

В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали девять человек, у восьми из них легкие травмы. Об этом сообщили в Минздраве республики. РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T16:18

2026-09-14T16:18

2026-09-14T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. В ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали девять человек, у восьми из них легкие травмы. Об этом сообщили в Минздраве республики.Утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в несколько авто и затем в здание магазина. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать ухудшение состояния здоровья водителя общественного транспорта. В автобусе находились 16 пассажиров. И добавили, что информация о состоянии здоровья водителя автобуса уточняется.Следком начал проверку по факту ДТП.Сейчас следователи осматривают место происшествия и транспортное средство, истребована техническая и маршрутная документация. Будет дана оценка действиям сотрудников компании-перевозчика, ответственных за техническое состояние автобуса и процедуру предрейсового осмотра водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человекаЧисло погибших в страшной массовой аварии под Архангельском вырослоСбил женщину с ребенком на "зебре" и уехал – в Минводах задержали водителя

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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