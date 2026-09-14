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Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России
Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России
В более чем 40 регионах России задержаны 111 граждан, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T10:19
2026-09-14T10:19
2026-09-14T10:26
оружие
ирина волк
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В более чем 40 регионах России задержаны 111 граждан, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.По информации Ирины Волк, также изъяты 92 тысячи патронов различного калибра, 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ."Пресечена деятельность 37 подпольных мастерских. В них велись изготовление и модернизация оружия, переделка охолощенных и сигнальных образцов в боевые, а также производство боеприпасов с целью дальнейшего сбыта", - рассказала официальный представитель МВД РФ.Она отметила, что изъятое направлено в экспертно-криминалистические центры региональных подразделений МВД РФ. Принимаются решения о возбуждении уголовных дел по ст. 222, 222.1 и 223 УК РФ.Ранее сообщалось, что в Крыму задержан 34-летний ранее судимый местный житель за хранение дома ружья и патронов. Теперь мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
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Сотрудники ФСБ задержали участников незаконного оборота оружия
Сотрудники ФСБ задержали участников незаконного оборота оружия
2026-09-14T10:19
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оружие, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), закон и право, новости
Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России
В более чем 40 регионах России задержали 111 подпольных оружейников
10:19 14.09.2026 (обновлено: 10:26 14.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В более чем 40 регионах России задержаны 111 граждан, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.
"В более чем 40 регионах страны задержаны 111 граждан… У фигурантов обнаружены 297 единиц огнестрельного оружия, в том числе 6 пулеметов, 11 гранатометов, 74 автомата, штурмовая винтовка, 4 пистолета-пулемета, 124 единицы винтовок, карабинов и ружей, 77 пистолетов и револьверов", - говорится в сообщении.
По информации Ирины Волк, также изъяты 92 тысячи патронов различного калибра, 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ.
"Пресечена деятельность 37 подпольных мастерских. В них велись изготовление и модернизация оружия, переделка охолощенных и сигнальных образцов в боевые, а также производство боеприпасов с целью дальнейшего сбыта", - рассказала официальный представитель МВД РФ.
Она отметила, что изъятое направлено в экспертно-криминалистические центры региональных подразделений МВД РФ. Принимаются решения о возбуждении уголовных дел по ст. 222, 222.1 и 223 УК РФ.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержан 34-летний ранее судимый местный житель
за хранение дома ружья и патронов. Теперь мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.
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