https://crimea.ria.ru/20260914/bolee-100-podpolnykh-oruzheynikov-zaderzhali-v-regionakh-rossii-1159348092.html

Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России

Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России - РИА Новости Крым, 14.09.2026

Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России

В более чем 40 регионах России задержаны 111 граждан, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном... РИА Новости Крым, 14.09.2026

2026-09-14T10:19

2026-09-14T10:19

2026-09-14T10:26

оружие

ирина волк

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

закон и право

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. В более чем 40 регионах России задержаны 111 граждан, подозреваемых в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении оружия. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере МАКС.По информации Ирины Волк, также изъяты 92 тысячи патронов различного калибра, 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ."Пресечена деятельность 37 подпольных мастерских. В них велись изготовление и модернизация оружия, переделка охолощенных и сигнальных образцов в боевые, а также производство боеприпасов с целью дальнейшего сбыта", - рассказала официальный представитель МВД РФ.Она отметила, что изъятое направлено в экспертно-криминалистические центры региональных подразделений МВД РФ. Принимаются решения о возбуждении уголовных дел по ст. 222, 222.1 и 223 УК РФ.Ранее сообщалось, что в Крыму задержан 34-летний ранее судимый местный житель за хранение дома ружья и патронов. Теперь мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

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Сотрудники ФСБ задержали участников незаконного оборота оружия Сотрудники ФСБ задержали участников незаконного оборота оружия 2026-09-14T10:19 true PT5M57S

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оружие, ирина волк, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), закон и право, новости