Рейтинг@Mail.ru
Автобус с 16 пассажирами врезался в ТЦ в Симферополе - что известно - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260914/avtobus-s-16-passazhirami-vrezalsya-v-tts-v-simferopole---chto-izvestno-1159351016.html
Автобус с 16 пассажирами врезался в ТЦ в Симферополе - что известно
Автобус с 16 пассажирами врезался в ТЦ в Симферополе - что известно - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Автобус с 16 пассажирами врезался в ТЦ в Симферополе - что известно
Утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В результате... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T11:24
2026-09-14T11:24
ситуация на дорогах крыма
дтп
происшествия
дтп в крыму и севастополе
симферополь
новости крыма
прокуратура республики крым
мвд по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159350774_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad5560cbe58a34c1db2b9e781afe09ba.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В результате аварии есть пострадавшие, рассказали РИА Новости Крым в Госавтоинспекции РК.Уточняется, что в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту №94 "Маршала Жукова - ГРЭС-кольцо", на месте работают сотрудники ГАИ.В момент ДТП в автобусе находились 16 пассажиров, количество пострадавших уточняется. Полиция Крыма организовала проверку по факту ДТП.Прокуратура Крыма взяла на контроль ход проверки обстоятельств ДТП. По данным надзорного ведомства, пострадавшим оказана разовая помощь на месте происшествия. Водитель автобуса госпитализирован."В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации перевозок пассажиров", - подчеркнули в прокуратуре Крыма.Ранее сообщалось, что в Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали три человека. ДТП произошло в селе Знаменка Красногвардейского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при столкновении легковушек на СтавропольеСмертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человекаЧисло погибших в страшной массовой аварии под Архангельском выросло
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0e/1159350774_177:0:1183:754_1920x0_80_0_0_52934d9464aa3e1d028321eb251347dd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, происшествия, дтп в крыму и севастополе, симферополь, новости крыма, прокуратура республики крым, мвд по республике крым
Автобус с 16 пассажирами врезался в ТЦ в Симферополе - что известно

Автобус с 16 пассажирами врезался в торговый центр в Симферополе

11:24 14.09.2026
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе автобус врезался в здание ТЦ
В Симферополе автобус врезался в здание ТЦ - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В результате аварии есть пострадавшие, рассказали РИА Новости Крым в Госавтоинспекции РК.
Уточняется, что в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту №94 "Маршала Жукова - ГРЭС-кольцо", на месте работают сотрудники ГАИ.
По данным МВД Крыма, управлявший автобусом водитель почувствовал недомогание и допустил столкновение с несколькими легковыми автомобилями. После чего, не справившись с управлением, въехал во входную группу торгового центра.
В момент ДТП в автобусе находились 16 пассажиров, количество пострадавших уточняется. Полиция Крыма организовала проверку по факту ДТП.
© РИА Новости КрымВ Симферополе автобус врезался в здание ТЦ
В Симферополе автобус врезался в здание ТЦ - РИА Новости, 1920, 14.09.2026
© РИА Новости Крым
В Симферополе автобус врезался в здание ТЦ
Прокуратура Крыма взяла на контроль ход проверки обстоятельств ДТП. По данным надзорного ведомства, пострадавшим оказана разовая помощь на месте происшествия. Водитель автобуса госпитализирован.
"В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации перевозок пассажиров", - подчеркнули в прокуратуре Крыма.
Ранее сообщалось, что в Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали три человека. ДТП произошло в селе Знаменка Красногвардейского района.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два человека пострадали при столкновении легковушек на Ставрополье
Смертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человека
Число погибших в страшной массовой аварии под Архангельском выросло
 
Ситуация на дорогах КрымаДТППроисшествияДТП в Крыму и СевастополеСимферопольНовости КрымаПрокуратура Республики КрымМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Жителя Крыма задержали за поддержку украинских террористов
13:15В Севастополе из-за атаки ВСУ горит детский сад - проводится эвакуация детей
13:12В России создается сеть университетских кампусов мирового уровня
12:54В Севастополе отражают атаку ВСУ - работают ПВО и мобильные огневые группы
12:52В Черном море разбит безэкипажный катер ВСУ
12:44Российские войска идут вперед: освобождены еще три населенных пункта
12:29В Севастополе воздушная тревога
12:17Крымский мост сейчас: со стороны Керчи выросла очередь
12:03На выплаты по программе "Земский доктор" направят более 300 млн рублей
11:52В Симферополе ребенок поранился о металлический прут на детской площадке
11:24Автобус с 16 пассажирами врезался в ТЦ в Симферополе - что известно
11:04В Севастополе громко - что происходит
10:51Внештатная ситуация: 19 сел Сакского района остались без газа
10:44Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человека
10:32Завершается прием заявлений о голосовании по месту нахождения
10:19Более 100 подпольных оружейников задержали в регионах России 5:57
10:08На борту самолета Красноярск – Новый Уренгой родился ребенок
09:55Генпрокурор Украины объявил о подозрении директору НАБУ
09:40Использовались для ВСУ: армия Россия разгромила локомотивы и воинские эшелоны
09:28Приезжий из Дагестана обокрал крымчанина на полмиллиона рублей
Лента новостейМолния