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Автобус с 16 пассажирами врезался в ТЦ в Симферополе - что известно
Автобус с 16 пассажирами врезался в ТЦ в Симферополе - что известно - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Автобус с 16 пассажирами врезался в ТЦ в Симферополе - что известно
Утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В результате... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T11:24
2026-09-14T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В результате аварии есть пострадавшие, рассказали РИА Новости Крым в Госавтоинспекции РК.Уточняется, что в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту №94 "Маршала Жукова - ГРЭС-кольцо", на месте работают сотрудники ГАИ.В момент ДТП в автобусе находились 16 пассажиров, количество пострадавших уточняется. Полиция Крыма организовала проверку по факту ДТП.Прокуратура Крыма взяла на контроль ход проверки обстоятельств ДТП. По данным надзорного ведомства, пострадавшим оказана разовая помощь на месте происшествия. Водитель автобуса госпитализирован."В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации перевозок пассажиров", - подчеркнули в прокуратуре Крыма.Ранее сообщалось, что в Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали три человека. ДТП произошло в селе Знаменка Красногвардейского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Два человека пострадали при столкновении легковушек на СтавропольеСмертельное ДТП с автобусом в Пермском крае: пострадали 22 человекаЧисло погибших в страшной массовой аварии под Архангельском выросло
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Автобус с 16 пассажирами врезался в ТЦ в Симферополе - что известно
Автобус с 16 пассажирами врезался в торговый центр в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Утром в понедельник, 14 сентября, в центре Симферополя произошло ДТП – маршрутный автобус врезался в здание магазина в районе улицы Маяковского. В результате аварии есть пострадавшие, рассказали РИА Новости Крым в Госавтоинспекции РК.
Уточняется, что в ДТП попал автобус, следовавший по маршруту №94 "Маршала Жукова - ГРЭС-кольцо", на месте работают сотрудники ГАИ.
По данным МВД Крыма, управлявший автобусом водитель почувствовал недомогание и допустил столкновение с несколькими легковыми автомобилями. После чего, не справившись с управлением, въехал во входную группу торгового центра.
В момент ДТП в автобусе находились 16 пассажиров, количество пострадавших уточняется. Полиция Крыма организовала проверку по факту ДТП.
Прокуратура Крыма взяла на контроль ход проверки обстоятельств ДТП. По данным надзорного ведомства, пострадавшим оказана разовая помощь на месте происшествия. Водитель автобуса госпитализирован.
"В ходе организованной проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации перевозок пассажиров", - подчеркнули в прокуратуре Крыма.
Ранее сообщалось, что в
Крыму микроавтобус столкнулся с грузовиком
, пострадали три человека. ДТП произошло в селе Знаменка Красногвардейского района.
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