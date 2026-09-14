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Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человека
Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 14.09.2026
Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человека
За минувшие сутки силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали над Севастополем 27 украинских дронов, ранены четыре человека. Об этом сообщил в своем... РИА Новости Крым, 14.09.2026
2026-09-14T10:44
2026-09-14T10:44
2026-09-14T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки силы ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали над Севастополем 27 украинских дронов, ранены четыре человека. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев."Наши военные, ПВО, авиация и мобильные огневые группы за прошедшие сутки нейтрализовали 27 вражеских беспилотников, отражая атаки ВСУ", - написал Развожаев.По уточненным данным, в результате обстрела пострадали четыре человека. Вечером в городскую больницу были доставлены мужчина и женщина с осколочными ранениями. Во время воздушной тревоги они находились на площади Нахимова, на открытом пространстве.В воскресенье Севастополь отразил три атаки ВСУ. Ранее сообщалось, что два человека получили ранения. По информации губернатора Михаила Развожаева, обломки БПЛА упали в центре города, также от детонации БПЛА загорелись крыша частного дома в одном из СНТ и лес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Курск атакован крылатой ракетой - ранены люди и есть разрушенияВСУ атакуют Белгородскую область – есть потери среди мирного населенияВыросло число пострадавших при атаке ВСУ на Татарстан
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Атака на Севастополь: при ударе 27 БПЛА ранены четыре человека
При атаке 27 БПЛА на Севастополь ранены четыре человека - Развожаев
10:44 14.09.2026 (обновлено: 12:38 14.09.2026)